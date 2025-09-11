Lalitpur News:ललितपुर में कच्ची शराब के कारोबार से फिर सनसनी, भट्टी के पास मिला जला हुआ शव
 Lalitpur News: ललितपुर के घटवार गांव में अवैध शराब की भट्टी के पास संदिग्ध हालात में शव मिला. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया. हंगामे के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू की और कार्रवाई का आश्वासन दिया.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:22 PM IST
ललितपुर/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के घटवार ग्राम में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब अवैध शराब की भट्टी के पास एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला. मृतक की पहचान प्रीतम रजक के रूप में हुई है. घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अवैध शराब बनाने वालों पर हत्या का आरोप लगाया.

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव
जानकारी के अनुसार, घटवार ग्राम में कबूतरा जाति के लोग अवैध रूप से कच्ची शराब बनाते हैं. इसी भट्टी के पास दोपहर में प्रीतम रजक का शव पड़ा हुआ मिला. मृतक के एक हाथ पर जलने के निशान थे, जिसे देखकर ग्रामीणों में भय और आक्रोश फैल गया.

हत्या का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा
मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि कबूतरा जाति के लोग, जो गांव में अवैध शराब का धंधा करते हैं, उन्होंने प्रीतम की हत्या कर शव को भट्टी में फेंकने की कोशिश की. शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.

पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी
सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ एएसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू करने की कोशिश की. परिजनों और ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें समझाया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले में गंभीरता से जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपितों पर नजर रखी जा रही है.

इस घटना ने न केवल गांव में दहशत फैला दी है, बल्कि अवैध शराब के कारोबार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से प्रशासन की नाक के नीचे कच्ची शराब का धंधा फल-फूल रहा है, जिस पर अब कड़ा अंकुश लगाने की ज़रूरत है.

 

;