महोबा में सनसनी! युवक का कुएं में मिला शव, परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की जताई आशंका

महोबा न्यूज/राजेश तिवारी: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पांच दिन से लापता अधेड़ व्यक्ति का शव सन्दिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर स्थित खेत में बने कुएं में उतराता मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर मृतक के शव को बाहर निकाल परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है. मृतक के परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते हत्या कर शव कुएं में फेंकने की आशंका जता मामले का खुलासा करने की मांग की है.

कहां की है ये घटना?

घटना अजनर थाना क्षेत्र के अरघटमऊ गांव की है. जहां के रहने वाले अमान सिंह का 45 वर्षीय पुत्र कट्टू उर्फ़ मैयादीन यादव बीति 22 फरवरी को तड़के सुबह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था. खोजबीन के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला तो थक हारकर परिजनों ने अजनर थाने में उसकी गुमसुदगी दर्ज करा पुलिस से उसे तलाशने की गुहार लगाई थी. पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी कि आज सुबह यानी शुक्रवार को गांव के बाहर सुनसान इलाके में स्थित रूप सिंह और जय सिंह के खेत में बने कुएं में क़ट्टू यादव का शव उतराता मिलने से सनसनी फैल गई.

परिजनों ने पुलिस ने तलाशने की लगाई गुहार

सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्कयू कर शव को बाहर निकाल परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है. परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगा पुलिस से मामले का खुलासा करने मांग की है. मृतक के परिजनों ने बताया कि 22 फरवरी को सुबह कट्टू यादव शौचक्रिया करने के लिए खेतों की तरफ गया था और वहीं से गायब हो गया हम लोगों द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला तब जाकर अजनर थाने में उसकी गुमसुदगी दर्ज करा पुलिस से उसे तलाशने की गुहार लगाई थी.

जमीनी विवाद बनी मौत की वजह

आज उसका शव गांव के रहने वाले जयसिंह और रूप सिंह के खेत में बने कुएं में उतरा रहा था तभी जयसिंह के पुत्र बृजेंद्र ने देखा और हम लोगों को सूचना दी हमारा 30 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है. इससे पहले भी हमारे परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई थी. हमें आशंका है कि उन्हीं लोगों द्वारा जमीनी विवाद के चलते हत्या कर शव को हाथ पैर बांध कर कुएं में फेंक दिया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक का बयान

मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी अजनर थाना क्षेत्र के अरघटमऊ गांव में बीति 22 तारीख से लापता कट्टू उर्फ़ मैयादीन यादव का शव कुएं में उतरा रहा है सूचना पर तत्काल थाना पुलिस ने मौक़े पर पहुंचकर शव का पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है.