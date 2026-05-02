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नाले में मिला वार्ड बॉय का शव, जालौन में मचा हड़कंप,परिवार ने जताई हत्या की आशंका

Jalaun News: जालौन जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक का शव नाले में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान राघवेंद्र शर्मा (40) के रूप में हुई है, जो जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत थे.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 02, 2026, 02:48 PM IST
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जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में  उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव नाले में पड़ा मिला. मृतक की पहचान राघवेंद्र शर्मा (40) पुत्र भूरे शर्मा के रूप में हुई है, जो जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत था. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी की बताई जा रही है.  बताया जा रहा है कि राघवेंद्र शर्मा बीते 29 अप्रैल से लापता थे. परिजनों द्वारा उनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग पाया था. इसी बीच शनिवार को सीडीओ आवास के पास स्थित ऑफिसर कॉलोनी के नाले में एक शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली. 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. शव की शिनाख्त राघवेंद्र शर्मा के रूप में होने के बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी गई. शव मिलने की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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वहीं मृतक के भाई रविंद्र शर्मा ने अज्ञात लोगों पर उसके बड़े भाई की हत्या कर शव को नाले में फेंकने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि किसी व्यक्ति द्वारा यह घटना की गई है. यह कोई हादसा या आकस्मिक मौत नहीं है बल्कि मेरे भाई की हत्या की गई है.

प्रारंभिक तौर पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

और पढ़ें:  दो दिन से लापता युवक की लाश नाले के गड्ढे में मिली, गोरखपुर के गुलरिहा में दहशत, आखिर हादसा या हत्या? 

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