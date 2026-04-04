जालौन में दुल्हनिया ने शादी के लिए प्रशासन से लगाई गुहार, कब खत्म होगा गैस सिलेंडर का इंतजार

Jalaun News: शादी जैसे खुशियों भरे अवसर पर जहां घरों में उत्सव का माहौल होता है, वही यहां रहने वाली अनुष्का की शादी 25 अप्रैल को तय है, लेकिन शादी की तैयारियों के बीच गैस सिलिंडरों की किल्लत ने पूरे परिवार की चिंता बढ़ा दी है.
Trending Photos
जालौन न्यूज/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन में शादी जैसे खुशियों भरे अवसर पर जहां घरों में उत्सव का माहौल होता है, वही उरई नगर क्षेत्र के मोहल्ला बघोरा में एक परिवार इन दिनों गंभीर परेशानी से जूझ रहा है. यहां रहने वाली अनुष्का की शादी 25 अप्रैल को तय है, लेकिन शादी की तैयारियों के बीच गैस सिलिंडरों की किल्लत ने पूरे परिवार की चिंता बढ़ा दी है.
जानिए पूरी बात ?
परिजनों के मुताबिक, शादी समारोह में भोजन बनाने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए करीब 13 गैस सिलिंडरों की जरूरत है. इसके लिए परिवार ने लगभग एक महीने पहले से प्रयास शुरू कर दिए थे, लेकिन अब तक उन्हें पर्याप्त सिलिंडर उपलब्ध नहीं हो सके हैं. लगातार गैस एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.
परिवार की बढ़ी चिंता
बताया जा रहा है कि जैसे-जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही है, परिवार की चिंता और बढ़ती जा रही है. भोजन व्यवस्था सहित अन्य जरूरी तैयारियां गैस की कमी के कारण प्रभावित हो रही हैं. परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें इंतजार करने की बात कहकर टाल दिया गया.
समस्या का समाधान न होते देख शनिवार को दुल्हन अनुष्का अपनी दादी उर्मिला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची. वहां उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर मदद की गुहार लगाई. अनुष्का ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि शादी से पहले आवश्यक गैस सिलिंडरों की व्यवस्था कराई जाए, ताकि समारोह बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.
परिवार का क्या है कहना ?
परिवार का कहना है कि शादी जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में इस तरह की परेशानी ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान कर दिया है. स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अवसरों के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि किसी भी परिवार को इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.
यह भी पढ़ें : 'मैं इनकम टैक्स अधिकारी हूं…' फिर व्यापारियों से मोटी रकम ऐंठते, गाजीपुर में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !