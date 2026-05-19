सिगरेट से जलाया, नशीला इंजेक्शन लगाया, और किया रेप, नीट छात्रा को अगवा कर 16 दिन तक बंधक बनाया

महोबा न्यूज/राजेंद्र तिवारी: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक बेहद सनसनीखेज और रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. यहां नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की तैयारी कर रही एक 25 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर न केवल घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, बल्कि विरोध करने पर उसे सिगरेट से दागा और जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने घटना के 16 दिन बाद छात्रा को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया है.

कोचिंग से लौटते समय हुआ वारदात ?

बताया जा रहा है कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली यह छात्रा महोबा शहर में रहकर नीट की कोचिंग कर रही थी. बीती 30 अप्रैल को जब वह हमेशा की तरह अपनी कोचिंग से कमरे पर लौट रही थी, तभी रास्ते में कार सवार कुछ दबंगों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया और वहां से फरार हो गए. छात्रा के अचानक गायब होने से परेशान उसकी मां ने महोबा पुलिस में कुछ नामजद लोगों के खिलाफ अपहरण की तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छात्रा की तलाश के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया था.

प्रयागराज में बंधक बनाया

पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा को बरामद तो कर लिया, लेकिन इसके बाद पीड़िता ने जो आपबीती सुनाई, उसने सभी के होश उड़ा दिए. पीड़िता ने बताया कि गांव के ही मोहित श्रीवास ने अपने साथियों अंकित श्रीवास, हल्लू राजपूत और करीब आधा दर्जन अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उसे प्रयागराज में एक जगह बंधक बनाकर रखा था. इस दौरान उसे हर दो घंटे में नशीले इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि वह बेसुध रहे. बेहोशी और लाचारी की हालत में मुख्य आरोपी मोहित ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया.

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जब भी छात्रा ने इस दरिंदगी का विरोध करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. उसे सिगरेट के जलते टुकड़ों से दागा गया और चाकू से वार कर लहूलुहान कर दिया गया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता को उसके भाई की तस्वीर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और डरा-धमकाकर जबरन मांग भरकर शादी की रस्म भी पूरी कर ली.

तीन आरोपी हिरासत में

फिलहाल गंभीर हालत में छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां वह गहरे सदमे और दहशत में है. इस मामले पर जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर पहले ही मामला दर्ज कर लिया गया था. पुलिस टीमों ने तत्परता दिखाते हुए युवती को सकुशल बरामद कर उसके परिवार को सौंप दिया है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक तीन मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही सभी दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी.