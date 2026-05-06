महोबा: प्रेरणा ऐप पर छात्रों की हाजिरी न लगाने पर भड़के BSA, सभी प्रधानाध्यापकों के वेतन पर लगाई रोक

महोबा न्यूज/राजेंद्र तिवारी: उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. शासन की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रेरणा ऐप' पर छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न करना परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भारी पड़ गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राहुल मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों (प्राइमरी, कंपोजिट और पूर्व माध्यमिक) के प्रधानाध्यापकों के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. BSA की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है.

आदेशों की अवहेलना और खुली चुनौती

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों को प्रेरणा ऐप के माध्यम से छात्र-छात्राओं की दैनिक ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के कड़े निर्देश दिए थे. इसके लिए विभाग द्वारा बार-बार पत्र (लेटर) जारी कर रिमांडर भी भेजा गया था. इसके बावजूद जनपद में तैनात प्रधानाध्यापकों द्वारा इन आदेशों को लगातार दरकिनार किया जाता रहा. स्थिति यह हो गई कि विभागीय निर्देशों को खुली चुनौती देते हुए लगभग सभी विद्यालयों में पारंपरिक तरीके से ही काम चलता रहा और डिजिटल हाजिरी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया.

प्रगति रिपोर्ट मात्र 4 प्रतिशत, जून के वेतन पर संकट

मामले की समीक्षा के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी पूरे जनपद की डिजिटल अटेंडेंस की प्रगति मात्र 4 प्रतिशत ही रही. निर्देशों का पालन न होने से नाराज बीएसए राहुल मिश्रा ने सख्त कदम उठाते हुए सभी लापरवाह प्रधानाध्यापकों के वेतन रोकने का पत्र जारी कर दिया. बीएसए ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बच्चों की अब ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी ही मान्य है. यदि मई माह में भी डिजिटल हाजिरी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो जून माह के वेतन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी.

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सुधार न होने पर 'नियम-7' के तहत होगी कार्रवाई

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने केवल वेतन रोकने तक ही सीमित रहने का संकेत नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने भविष्य के लिए और भी कड़े कदम उठाने की बात कही है. बीएसए ने साफ किया है कि यदि शिक्षक अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं और लापरवाही का यह सिलसिला जारी रहता है, तो दोषी और लापरवाह प्रधानाध्यापकों के खिलाफ 'नियम-7' (अनुशासनात्मक कार्रवाई) के तहत कठोर विधिक व विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.