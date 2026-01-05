Advertisement
गहना चाहिए तो नो बुर्का, नो नकाब! झांसी में सर्राफा व्यापारियों का सख्त फैसला

Jhansi News: झांसी में बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं ने अब सर्राफा बाजार को भी सतर्क कर दिया है। सोने-चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ ही लूट और चोरी की वारदातों में इजाफा होने से चिंतित सर्राफा व्यापारियों ने एक अनोखा लेकिन सख्त कदम उठाया है

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:13 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Jhansi News/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी में बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं ने अब सर्राफा व्यापारियों को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है. सोने-चांदी की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल के साथ ही गहनों की दुकानों को निशाना बनाकर होने वाली वारदातें भी तेजी से बढ़ी हैं. इसी के चलते झांसी के सीपरी सर्राफा व्यापार मंडल ने एक अहम और अनोखा फैसला लिया है.

अब चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को आभूषण नहीं बेचे जाएंगे, चाहे वह महिला बुर्के में हो, घूंघट में हो या फिर कोई युवक मुंह पर पट्टा बांधकर आया हो. इस फैसले को लेकर सर्राफा बाजार की दुकानों के बाहर और भीतर पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें साफ लिखा है कि ग्राहक चेहरा खोलकर दुकान में प्रवेश करें, तभी सोने-चांदी के गहनों की बिक्री होगी.

पुलिस की सहमति से लागू हुआ नियम
व्यापार मंडल का कहना है कि यह फैसला पुलिस प्रशासन की सहमति से लिया गया है. व्यापारियों के अनुसार, चेहरा ढका होने की वजह से संदिग्धों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और कई बार इसी आड़ में चोरी व लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है.

सीपरी सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि हम सभी ग्राहकों से निवेदन करते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से चेहरा खोलकर ही दुकान में आएं. इससे न केवल व्यापारियों की सुरक्षा होगी बल्कि ईमानदार ग्राहकों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश
प्रशासन की ओर से भी सर्राफा व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाएं. कैमरे इस तरह लगाए जाएं कि ग्राहक का चेहरा और गतिविधियां साफ तौर पर रिकॉर्ड हो सकें, ताकि किसी भी आपराधिक घटना की स्थिति में पहचान आसान हो.

व्यापारियों का दर्द
दुकानदार हर्षित ने बताया कि पोस्टर लगाने का मतलब किसी खास वर्ग को निशाना बनाना नहीं है. लेडिस हों या जेंट्स, जो भी मुंह ढककर आते हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाती. अगर कोई चोरी करता है तो कम से कम उसका चेहरा कैमरे में साफ दिखना चाहिए, इसी लिए हमने ये कदम उठाया है.”

सुरक्षा बनाम सुविधा की बहस
हालांकि यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर बाजार में चर्चा भी तेज है. कुछ लोग इसे सख्त कदम बता रहे हैं, तो वहीं व्यापारी इसे अपनी मजबूरी और सुरक्षा की जरूरत बता रहे हैं. फिलहाल झांसी का सर्राफा बाजार इस नए नियम के साथ आगे बढ़ चुका है, और अब साफ संदेश है कि गहना खरीदना है, तो चेहरा दिखाना होगा.

Jhansi News

