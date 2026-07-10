बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से घुसी खजूर लदी DCM, दो की मौत

राज्य चुनें
Jalaun Road Accident/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां गुरुवार देर रात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीसीएम (DCM) गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार लोग केबिन में ही फंस गए.
कैथेरी टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, यह हादसा उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 173.7 पर स्थित कैथेरी टोल प्लाजा के पास हुआ. गुरुवार रात करीब 12:45 बजे खजूर से लदी एक डीसीएम गाड़ी (संख्या UP 81 GT 6248) चरखारी से संभल की ओर जा रही थी. इसी दौरान टोल प्लाजा के पास डीसीएम अचानक अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे एक ट्रक में पीछे से बेहद जोरदार तरीके से जा घुसी. टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग और राहगीर दंग रह गए.
दो की मौत, दो अस्पताल में भर्ती
इस दर्दनाक हादसे में डीसीएम में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों और घायलों की शिनाख्त कर ली गई है.
मृतक
नीतेश (पुत्र अरव सिंह) – निवासी: जुझारपुर, थाना अकराबाद, जनपद अलीगढ़.
मोहिन (पुत्र भूरा) – निवासी: ग्राम विलालपथ, थाना असमोली, जनपद संभल.
घायल
विष्णु यादव (डीसीएम चालक, पुत्र वीरेंद्र यादव) – निवासी: जुझारपुर, अलीगढ़.
बबलू (पुत्र लहीक) – निवासी: ग्राम विलालपथ, संभल.
पुलिस और यूपीडा (UPEIDA) ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय उरई कोतवाली पुलिस और यूपीडा की राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे घायलों और शवों को बाहर निकाला.
घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, उरई में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. वहीं, दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है.
यातायात कराया गया सुचारू
हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया था. पुलिस प्रशासन ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त डीसीएम को सड़क किनारे हटवाया, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह सुचारू रूप से बहाल हो सका. पुलिस ने मृतकों व घायलों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है.