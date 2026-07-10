बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से घुसी खजूर लदी DCM, दो की मौत

कैथेरी टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 173.7 पर स्थित कैथेरी टोल प्लाजा के पास हुआ. गुरुवार रात करीब 12:45 बजे खजूर से लदी एक डीसीएम गाड़ी (संख्या UP 81 GT 6248) चरखारी से संभल की ओर जा रही थी. इसी दौरान टोल प्लाजा के पास डीसीएम अचानक अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे एक ट्रक में पीछे से बेहद जोरदार तरीके से जा घुसी. टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग और राहगीर दंग रह गए.