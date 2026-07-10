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बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से घुसी खजूर लदी DCM, दो की मौत

Bundelkhand Expressway Accident: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग और राहगीर दंग रह गए.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 10, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:35 PM IST
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से घुसी खजूर लदी DCM, दो की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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