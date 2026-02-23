होली से पहले तपने लगा बुंदेलखंड! फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी, दोपहर की धूप ने बढ़ाई बेचैनी

Advertisement
झांसी

Feb 23, 2026, 07:58 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bundelkhand Weather Today: होली से पहले ही बुंदेलखंड का मौसम करवट ले चुका है. फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही है. सुबह-शाम की हल्की ठंडक थोड़ी राहत जरूर दे रही है, लेकिन दोपहर की तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है. खेतों, बाजारों और सड़कों पर धूप का असर साफ दिखाई दे रहा है.

महोबा में तेज धूप का दबाव
महोबा में सोमवार को तापमान 31°/17° तक पहुंच गया. दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर अधिक महसूस किया गया. आर्द्रता 62 से 33 प्रतिशत के बीच रही. 24 फरवरी को अधिकतम तापमान 31° और न्यूनतम 18° रहने की संभावना है, जबकि आसमान साफ रहने का अनुमान है.
 
बांदा में दोपहर की तेज धूप
बांदा में सोमवार को तापमान 30°/12° तक पहुंच गया. दोपहर के समय तेज धूप के कारण गर्मी ज्यादा महसूस की गई. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही. 24 फरवरी को तापमान 30°/13° रहने का अनुमान है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप का असर बना रहेगा.

हमीरपुर में मार्च जैसा एहसास
हमीरपुर में सोमवार को तापमान 30°/16° के बीच रहा. दोपहर की तेज धूप ने मार्च जैसी गर्मी का अनुभव कराया. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत दर्ज की गई. मंगलवार को मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. आसमान साफ रहेगा और तापमान लगभग समान स्तर पर बना रह सकता है.

ललितपुर में धूप का बढ़ता असर
ललितपुर में सोमवार को तापमान 29°/17° दर्ज किया गया. हल्के बादल जरूर दिखे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं रही. दिन में गर्मी का असर महसूस हुआ. 24 फरवरी को अधिकतम तापमान 30° और न्यूनतम 17° रहने का अनुमान है. आर्द्रता 64 से 32 प्रतिशत के बीच रह सकती है.

जालौन में तपिश का इजाफा
जालौन में सोमवार को तापमान 29°/17° दर्ज हुआ. आर्द्रता 66 से 40 प्रतिशत के बीच रही. आसमान साफ रहा और दोपहर में धूप का असर अधिक दिखाई दिया. 24 फरवरी को तापमान 30°/15° तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने दिन में हल्की गर्मी बढ़ने के संकेत दिए हैं.

चित्रकूट में स्थिर लेकिन गर्म मौसम
चित्रकूट में सोमवार को तापमान 26°/13° दर्ज किया गया. सुबह-शाम हल्की ठंडक रही, लेकिन दिन में धूप का असर साफ दिखा. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही. 24 फरवरी को तापमान 26°/15° रहने की संभावना है और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा.

झांसी में हल्की बढ़ोतरी के संकेत
झांसी में सोमवार को तापमान 26°/15° दर्ज किया गया. दिन में हल्की गर्मी रही, जबकि सुबह-शाम सुहावना मौसम बना रहा. मंगलवार को अधिकतम तापमान 27° और न्यूनतम 14° रहने की संभावना है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है और आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है.

 

