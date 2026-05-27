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झांसी समेत बुंदेलखंड को मिलेगी तपिश से राहत, कल छाएंगे बादल, बौछारें गिराएंगी पारा!

Bundelkhand Rain Alert: बुंदेलखंड इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. बुधवार को बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और आसपास के इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 27, 2026, 06:50 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand Rain Alert:नौतपा के तीसरे दिन बुंदेलखंड का हाल और भी डराने वाला हो गया है. आसमान से आग बरसती धूप ने जनजीवन को जैसे जकड़ लिया है. सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, दोपहर होते ही शहर मानो थम सा जाता है. लोग मजबूरी में ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, और निकलते भी हैं तो चेहरों पर थकान, बदन पर पसीना और आंखों में बेचैनी साफ दिखती है.

47 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी
बुधवार को मौसम विभाग के मुताबिक बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर में पारा 47°C तक पहुंच गया। झांसी भी पीछे नहीं रहा, यहां तापमान 46 से 47°C के बीच बना रहा। हालात इतने खराब हैं कि रातें भी राहत नहीं दे रहीं, न्यूनतम तापमान 30 से 34°C तक बना हुआ है। हीटवेव और गर्म रात का अलर्ट लोगों की परेशानी और बढ़ा रहा है.

जनजीवन और कामकाज पर असर
भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और किसानों पर पड़ा है. कई निर्माण स्थलों पर दोपहर के समय काम रोकना पड़ा. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में लोग पसीने से तरबतर नजर आए. बाइक सवार रास्ते में पेड़ों और दुकानों के सामने रुककर राहत लेते दिखे. गर्मी के कारण आम जनजीवन की रफ्तार धीमी पड़ गई है.

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 पेय पदार्थों की मांग में भारी बढ़ोतरी
तेज गर्मी के बीच गन्ने का रस, बेल शरबत, शिकंजी, लस्सी और नारियल पानी की मांग तेजी से बढ़ गई है. शहरों और कस्बों में इन दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है. लोग बार-बार ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं ताकि शरीर को राहत मिल सके. गर्मी के कारण बाजारों में ठंडे पेय पदार्थों का कारोबार भी काफी बढ़ गया है.

फसलों और पशु-पक्षियों पर असर
गर्मी का असर खेतों में खड़ी सब्जियों और आम के बागों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. किसान फसलों को बचाने के लिए लगातार सिंचाई कर रहे हैं. मवेशी और पक्षी पानी और छांव की तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं. तेज धूप और लू के कारण कृषि कार्यों पर भी असर पड़ा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

मौसम में बदलाव और आगे की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को बुंदेलखंड के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. हालांकि कुछ क्षेत्रों में हीटवेव और तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी है. झांसी और चंद क्षेत्रों में ओलावृष्टि और 50–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है, जिससे मौसम में अस्थिरता बनी रहेगी.

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