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हीट चेंबर बना बुंदेलखंड! 45°C तापमान, बिजली संकट और लू ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें

Bundelkhand weather Today: बुंदेलखंड इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरा इलाका मानो आग उगल रहा हो. सुबह होते ही तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा कल का मौसम...

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 16, 2026, 04:59 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand weather: बुंदेलखंड में एक बार फिर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है. हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरा इलाका मानो ‘हीट चेंबर’ में तब्दील हो गया हो. शनिवार सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया. सुबह होते ही सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार की गर्मी ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

ट्रांसफार्मरों को बचाने के लिए लगाए गए कूलर
भीषण गर्मी का असर अब बिजली व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. लगातार बढ़ती बिजली खपत के कारण ट्रांसफार्मरों पर दबाव बढ़ गया है. ओवरहीटिंग और फाल्ट से बचाने के लिए बिजली विभाग ने कई इलाकों में ट्रांसफार्मरों के पास कूलर लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि उनका तापमान नियंत्रित रखा जा सके और बिजली आपूर्ति बाधित न हो.

बिजली कटौती से बढ़ी परेशानी
एक तरफ झुलसाने वाली गर्मी और दूसरी तरफ लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. शहर के कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से लोग परेशान हैं. कहीं स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं बिजली विभाग की हेल्पलाइन पर लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं. रात में बिजली कटौती होने से लोगों की नींद तक प्रभावित हो रही है.

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अस्पतालों में बढ़े मरीज
भीषण गर्मी और उमस का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है. अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और लू से जुड़ी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. डॉक्टरों ने खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है.

मौसम विभाग और डॉक्टरों की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर में धूप से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और लंबे समय तक खुले में न रहने की अपील की है. चिकित्सकों ने सूती कपड़े पहनने, सिर ढककर बाहर निकलने और ओआरएस, छाछ व पानी का अधिक सेवन करने की सलाह दी है.

आज कैसा रहा मौसम
आज बुंदेलखंड के कई जिलों में तापमान बेहद ऊंचा रहने की संभावना जताई गई है. बांदा में अधिकतम तापमान 45°C और न्यूनतम 29°C रहने का अनुमान है. चित्रकूट में 45°C, झांसी में 45°C, जालौन में 43°C, हमीरपुर में 45°C और ललितपुर में करीब 43°C तक पारा पहुंच सकता है. महोबा में भी तेज गर्मी का असर बना हुआ है. तापमान सामान्य से काफी अधिक होने के कारण लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

कल का मौसम पूर्वानुमान
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 16 मई को भी बुंदेलखंड में गर्मी से राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं. कई इलाकों में लू और तेज गर्म हवाओं का असर और बढ़ सकता है. अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है.

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