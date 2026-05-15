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बुंदेलखंड में आसमान से बरस रही आग, सड़कें बनीं तपता तंदूर, जानिए कैसा रहेगा कल का मौसम

Bundelkhand weather Today: बुंदेलखंड इस वक्त भीषण गर्मी की ऐसी चपेट में है कि हालात किसी 'आग के भट्ठे' से कम नहीं लग रहे. सूरज लगातार आग उगल रहा है और गर्म हवाओं (लू) ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा कल का मौसम...

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 15, 2026, 07:34 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand weather Today: इन दिनों बुंदेलखंड में सूरज लगातार आग उगल रहा है, जिससे पूरे इलाके में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. सड़कें दिन के समय तंदूर जैसी तप रही हैं और गर्म हवाओं ने हालात और भी मुश्किल बना दिए हैं. दोपहर में घर से बाहर निकलना लोगों के लिए लगभग असंभव जैसा हो गया है, खासकर मजदूर और बाहर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.

आज का तापमान अनुमान
आज बुंदेलखंड के कई जिलों में तापमान बेहद ऊंचा रहने की संभावना है. बांदा में 45°C अधिकतम और 27°C न्यूनतम तापमान दर्ज होने का अनुमान है. चित्रकूट में 42°C/27°C, झांसी में 45°C, महोबा और जालौन में 44°C, जबकि हमीरपुर और ललितपुर में करीब 43°C तक पारा पहुंच सकता है. यह तापमान सामान्य से काफी अधिक है और लू का खतरा बढ़ा रहा है.

हीटवेव की चेतावनी
मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आज और आने वाले दिनों में बुंदेलखंड के कई इलाकों में भीषण हीटवेव चल सकती है. खासकर बांदा, महोबा और हमीरपुर जैसे जिलों में स्थिति ज्यादा गंभीर रहने की संभावना है. लगातार बढ़ता तापमान और गर्म हवाएं लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल सकती हैं, जिससे सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है.
 
कल का मौसम पूर्वानुमान
15 मई को भी मौसम में कोई खास राहत मिलने के आसार नहीं हैं. बल्कि कई इलाकों में गर्मी और लू का असर और तेज हो सकता है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना कम है. लगातार तेज धूप और गर्म हवाएं बुंदेलखंड के लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं.

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स्वास्थ्य पर खतरे
भीषण गर्मी का सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा खतरनाक है. लू लगने, चक्कर आने, कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि समय पर सावधानी न बरतने पर हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति भी बन सकती है.

स्वास्थ्य विभाग की सलाह
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और अधिक से अधिक पानी व तरल पदार्थ का सेवन करें. बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखें और हल्के कपड़े पहनें. ओआरएस और फलों के रस का उपयोग करें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और गर्मी से बचाव किया जा सके.

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