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Bundelkhand Heatwave Alert: बुंदेलखंड में आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती गर्म हवाओं (लू) ने आम जनजीवन को पूरी तरह से बेपटरी कर दिया है. क्षेत्र के अधिकांश जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार बने रहने से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है. रविवार (8 जून) को दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि उमस और लू के दोहरे अटैक ने खुले में काम करने वाले मजदूरों और किसानों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा दी हैं.
मजदूरों और किसानों पर सबसे ज्यादा असर
भीषण गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव खुले में काम करने वाले मजदूरों और किसानों पर पड़ा. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच खेतों और निर्माण स्थलों पर काम करना मुश्किल हो गया. कई स्थानों पर लोगों को बार-बार पानी पीकर और छांव में रुककर राहत लेनी पड़ी. स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी अत्यधिक गर्मी में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.
आज कैसा रहा आपके शहर का हाल?
मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को बुंदेलखंड के महोबा, जालौन, झांसी और हमीरपुर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं ललितपुर में यह 41 डिग्री के आसपास रहा. चित्रकूट में अधिकतम तापमान 42°C और न्यूनतम 28°C रहा, जबकि बांदा में भी अधिकतम तापमान 43°C रिकॉर्ड किया गया, जिसने लोगों को दिनभर पसीने से तरबतर रखा.
कल कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट
9 जून को बांदा, हमीरपुर, झांसी और चित्रकूट में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. इन जिलों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है. वहीं जालौन, ललितपुर और महोबा में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है.
मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी
बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा सिर को ढककर बाहर निकलने की अपील की गई है. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.