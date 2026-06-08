Bundelkhand Heatwave Alert: बुंदेलखंड में आसमान से बरसती आग और थपेड़े मारती गर्म हवाओं (लू) ने आम जनजीवन को पूरी तरह से बेपटरी कर दिया है. क्षेत्र के अधिकांश जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार बने रहने से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है. रविवार (8 जून) को दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि उमस और लू के दोहरे अटैक ने खुले में काम करने वाले मजदूरों और किसानों की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा दी हैं.