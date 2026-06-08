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बुंदेलखंड में 'सूर्यदेव' का तांडव, पारा 45°C के पार, भीषण गर्मी और लू से थमी रफ्तार; जानें कल कैसा रहेगा मौसम

Bundelkhand Heatwave Alert: बुंदेलखंड में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. क्षेत्र के अधिकांश जिलों में तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा मंगलवार का मौसम....

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 08, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:08 PM IST
बुंदेलखंड में 'सूर्यदेव' का तांडव, पारा 45°C के पार, भीषण गर्मी और लू से थमी रफ्तार; जानें कल कैसा रहेगा मौसम
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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