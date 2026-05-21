Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3225036
Zee UP-Uttarakhandझांसी

आसमान से बरस रही आग, बुंदेलखंड बेहाल… बांदा फिर देश का सबसे गर्म शहर

Bundelkhand  Heatwave Alert: बुंदेलखंड इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है. बांदा लगातार देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा कल का मौसम...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 21, 2026, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bundelkhand Heatwave Alert: बुंदेलखंड इस वक्त आग के दरिया में बदल चुका है. आसमान से बरसती आग और धरती से उठती तपिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. हालात इतने भयावह हैं कि सुबह होते ही सड़कें सूनी पड़ जा रही हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बुंदेलखंड सबसे ज्यादा तप रहा है. यूपी का बांदा जिला बीते चार दिनों से देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

बांदा में लोगों का अनोखा प्रदर्शन
गर्मी का कहर अब सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के गुस्से में भी दिखाई देने लगा है. गुरुवार को बांदा में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अनोखा प्रदर्शन किया. बुंदेलखंड इंसाफ सेना के कार्यकर्ता मुंह पर मास्क लगाकर और हाथों में पौधे लेकर पहुंचे. उनका आरोप है कि पहाड़ों में ब्लास्टिंग, अवैध खनन और जंगलों में लगातार हो रही पेड़ों की कटाई ने पूरे इलाके को भट्टी बना दिया है. प्रदर्शनकारियों ने डीएफओ समेत जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा.

लगातार बढ़ती गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. बाजारों और सड़कों पर दिन में सन्नाटा दिखाई दे रहा है, जबकि बिजली और पानी की मांग तेजी से बढ़ गई है. ग्रामीण इलाकों में लोग पेड़ों की कमी और सूखते जलस्रोतों को भीषण गर्मी का बड़ा कारण मान रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस बार की गर्मी ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डाक्टरों ने दी सलाह
स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी गर्मी उन्होंने कई वर्षों में नहीं देखी. सुबह से ही लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं. दोपहर में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सड़क पर निकलना किसी सजा से कम नहीं लगता. डॉक्टरों ने भीषण हीटवेव को देखते हुए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थ पीने की अपील की गई है.

कैसा रहेगा कल का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 22 मई को भी बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों में राहत मिलने की संभावना नहीं है. बांदा, झांसी और चित्रकूट में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि हमीरपुर और महोबा में 46 डिग्री तक गर्मी रहने का अनुमान है. कई जिलों में हीटवेव और गर्म रात का अलर्ट जारी किया गया है. तेज सतही हवाएं भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.

आने वाले दिनों का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बुंदेलखंड भीषण गर्मी और प्री-मानसूनी बदलाव के दोहरे असर से जूझता रहेगा. अब सबकी निगाहें आसमान पर टिकी हैं कि आखिर कब बादल आएंगे और कब इस तपती धरती को राहत मिलेगी.

TAGS

Bundelkhand Heatwave Alert

Trending news

Bundelkhand Heatwave Alert
आसमान से बरस रही आग, बुंदेलखंड बेहाल… बांदा फिर देश का सबसे गर्म शहर
ghaziabad weather forecast
गाजियाबाद में सूरज उगलेगा आग! 44 डिग्री के साथ हीटवेव का डबल अटैक; कब मिलेगी राहत?
Lucknow latest news
पार्षद को शपथ नहीं दिलाना लखनऊ मेयर को पड़ा भारी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी फ्रीज
siddharthnagar news
पुरानी रंजिश में 5 वर्षीय मासूम की करंट लगाकर हत्या! परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप
Bijnor conversion case
'हमजा' से फिर बना बिजनौर का लाल! कश्मीर में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा!
Lalitpur news
ललितपुर: रिश्वत लेते जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी और क्लर्क गिरफ्तार
IPS Transfer
UP में चली तबादला एक्सप्रेस, 9 IPS अफसरों का ट्रांसफर, अनुपम कुलश्रेष्ठ बनीं ADG
 gonda news
भीषण गर्मी में गैस सिलेंडर के लिए तड़पते लोग, एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें
UP BEd Admit Card 2026
UP BEd प्रवेश परीक्षा के लिए आज डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, ले जानी होंगी 2 कॉपियां
up govt news
यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया