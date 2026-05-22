बुंदेलखंड में 23 मई को भी नहीं मिलेगी राहत, 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा; हीटवेव और गर्म रात का अलर्ट

Bundelkhand Heatwave Alert: बुंदेलखंड में भीषण गर्मी का कहर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। 23 मई को भी क्षेत्र के कई जिलों में तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, झांसी और हमीरपुर समेत कई जिलों में हीटवेव और गर्म रात (Warm Night) का अलर्ट जारी किया है। तेज सतही हवाएं दिन के समय लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं।

मौसम विभाग ने चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन और आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. डॉक्टरों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और तेज बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम घर से बाहर न निकलें और बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें. वहीं चिकित्सा अधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा पानी, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थ पीने की सलाह दी है.

आखिर क्यों तप रहा है बुंदेलखंड?

कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति इस विकराल गर्मी की बड़ी वजह है. यहां बड़ी मात्रा में मौजूद ग्रेनाइट पत्थर तेजी से गर्म होकर लंबे समय तक ऊष्मा छोड़ते रहते हैं. इसके अलावा पेड़ों की लगातार कटाई, सूखती नदियां और गर्म हवाएं इस क्षेत्र को हर साल और ज्यादा गर्म बना रही हैं.

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23 मई को कैसा रहेगा मौसम?

बांदा में अधिकतम तापमान 47°C और न्यूनतम 30°C रहने का अनुमान है. दिन में तेज गर्म हवाएं चलेंगी और हीटवेव का असर बना रहेगा. चित्रकूट में भी पारा 47°C तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने तेज सतही हवाओं और हीटवेव की चेतावनी जारी की है. झांसी में भीषण गर्मी जारी रहेगी. तापमान 47°C तक जा सकता है और दिनभर लू चलने की संभावना है. हमीरपुर में अधिकतम तापमान 46°C रहने का अनुमान है.

यहां हीटवेव के साथ गर्म रात का भी अलर्ट जारी किया गया है. महोबा में तापमान 46°C तक पहुंच सकता है. आसमान साफ रहेगा लेकिन भीषण गर्मी लोगों को बेहाल करेगी. जालौन में अधिकतम तापमान 46°C रहने की संभावना है. मौसम साफ रहेगा लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. ललितपुर में तापमान थोड़ा कम यानी 44°C रहने का अनुमान है, लेकिन गर्म हवाएं लोगों को परेशान करती रहेंगी.

फिलहाल मौसम विभाग के संकेत साफ हैं, अगले कुछ दिन बुंदेलखंड के लिए बेहद कठिन रहने वाले हैं. ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है. जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, शरीर में पानी की कमी न होने दें और तेज धूप से बचकर रहें… क्योंकि इस समय बुंदेलखंड सिर्फ गर्म नहीं, बल्कि धधक रहा है.