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आग बन गया बुंदेलखंड! 47°C की तपिश से इंसान ही नहीं, मशीनें भी हुईं बेहाल, जनरेटर को ठंडा करने पड़े जंबो कूलर

Bundelkhand Heatwave Alert: बुंदेलखंड इस समय ऐसी भीषण गर्मी की चपेट में है, मानो पूरा इलाका आग के दरिया में बदल गया हो. सुबह होते ही सूरज आग बरसाने लगता है और दोपहर तक सड़क पर निकलना किसी सजा से कम नहीं लगता. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा कल का मौसम...

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 23, 2026, 06:33 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand Heatwave Alert: बुंदेलखंड इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. सुबह से ही तेज धूप लोगों को झुलसा रही है और दोपहर तक हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाता है. गर्म हवाओं और तपती जमीन के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है. पूरे इलाके में ऐसा माहौल है मानो आग बरस रही हो और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया हो.

झांसी में आम जनजीवन अस्त-व्यस्त
झांसी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों में पारा 47 डिग्री के पार जाने की चेतावनी दी है. तेज धूप और लू के थपेड़ों से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. गर्मी का असर अब इंसानों के साथ-साथ मशीनों और बिजली उपकरणों पर भी साफ दिखाई देने लगा है.

झांसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित रेलवे रोजगार मेले के दौरान 125 केवीए का जनरेटर अत्यधिक गर्मी के कारण ओवरहीट हो गया. 45 डिग्री तापमान और लगातार उपयोग से जनरेटर का टेंपरेचर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था. हालात बिगड़ते देख ऑपरेटर ने तुरंत मशीन बंद की. बाद में दो बड़े जंबो कूलर लगाकर जनरेटर को ठंडा किया गया, तब जाकर बिजली आपूर्ति सामान्य हो सकी.

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मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया
चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और तेज बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की अपील कर रहा है.

क्यों पड़ी रही है बुंदेलखंड में गर्मी?
विशेषज्ञों के मुताबिक,  बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति भीषण गर्मी की बड़ी वजह बन रही है. यहां बड़ी मात्रा में मौजूद ग्रेनाइट पत्थर दिनभर गर्म होकर रात तक ऊष्मा छोड़ते रहते हैं, जिससे तापमान लगातार ऊंचा बना रहता है. इसके अलावा पेड़ों की कटाई, सूखती नदियां और कम हरियाली ने हालात और गंभीर कर दिए हैं. हर साल बढ़ती गर्मी अब इलाके के लिए बड़ी चिंता बनती जा रही है.

कैसा रहा आज का मौसम
बांदा, चित्रकूट और झांसी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. दिनभर तेज सतही हवाएं और हीटवेव का असर बना रहा. हमीरपुर में भी तापमान 46 डिग्री के करीब दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने साफ आसमान और तेज गर्म हवाओं की चेतावनी जारी की है. लोगों को जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने और शरीर को लगातार हाइड्रेट रखने की सलाह दी गई है.

कैसा रहेगा कल का मौसम
शनिवार 24 मई को भी बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. बांदा, चित्रकूट, झांसी और हमीरपुर में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है. कई इलाकों में हीटवेव और गर्म रात का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार दिनभर तेज गर्म हवाएं चलेंगी और रात में भी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी सलाह
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी, नींबू पानी, छाछ और अन्य तरल पदार्थ पीने की सलाह दी है. प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है. दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और शरीर को ठंडा रखने की सलाह दी जा रही है ताकि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सके.

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