बुंदेलखंड बना आग का गोला! कल भी 47°C तक पहुंचेगा पारा, IMD का रेड अलर्ट जारी

Bundelkhand Heatwave Alert: बुंदेलखंड इस समय ऐसी भीषण गर्मी की चपेट में है, मानो पूरा इलाका आग के दरिया में बदल गया हो. सुबह होते ही सूरज आग बरसाने लगता है और दोपहर तक सड़क पर निकलना किसी सजा से कम नहीं लगता. तेज लू, तपती सड़कें और झुलसा देने वाली हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. ऐसे में मौसम विभाग ने 25 मई को भी राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई है.

कैसा रहा आज का मौसम

शनिवार 24 मई को भी बुंदेलखंड भीषण गर्मी से तपता रहा. बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि झांसी में अधिकतम तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया. दिनभर तेज गर्म हवाएं चलती रहीं और रात में भी लोगों को उमस और गर्मी से राहत नहीं मिली.

मौसम विभाग के मुताबिक, कई इलाकों में “हीटवेव” और “गर्म रात” का अलर्ट जारी किया गया है. डॉक्टरों ने लोगों को लगातार पानी पीने, धूप से बचने और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.

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क्यों तप रहा है बुंदेलखंड?

विशेषज्ञों के अनुसार, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति भी इस प्रचंड गर्मी की बड़ी वजह है. इलाके में बड़ी मात्रा में मौजूद ग्रेनाइट पत्थर दिनभर गर्म होकर रात तक ऊष्मा छोड़ते रहते हैं, जिससे तापमान लगातार ऊंचा बना रहता है. इसके अलावा पेड़ों की कटाई, सूखती नदियां और घटती हरियाली ने हालात और गंभीर कर दिए हैं.

कैसा रहेगा कल का मौसम?

25 मई को भी बुंदेलखंड में गर्मी का कहर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट और महोबा में अधिकतम तापमान 47°C तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी और आसमान ज्यादातर साफ रहेगा.

वहीं झांसी में अधिकतम तापमान 46°C और न्यूनतम 30°C रहने की संभावना है. मौसम साफ रहेगा लेकिन लू लोगों को बेहाल कर सकती है.

लोगों के लिए जरूरी सलाह

दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें

लगातार पानी और ORS का सेवन करें

बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

हल्के और सूती कपड़े पहनें

धूप में निकलते समय सिर और चेहरे को ढककर रखें

बुंदेलखंड में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोग बारिश की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं. आने वाले कुछ दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं.