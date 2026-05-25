आग बन चुका है बुंदेलखंड! 47°C की तपिश से तड़प रहे लोग, IMD का रेड अलर्ट जारी

Bundelkhand Heatwave Alert: बुंदेलखंड इलाके में इस समय भीषण गर्मी ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है. दोपहर के समय सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. पूरे इलाके में हालात ऐसे हैं मानो आसमान से आग बरस रही हो.
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Bundelkhand Heatwave Alert: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में इस समय आसमान से मानो आग बरस रही है. झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट और महोबा समेत कई जिलों में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. सुबह होते ही सूरज के तेवर इतने तीखे हो जाते हैं कि दोपहर तक सड़क पर निकलना किसी सजा से कम नहीं लगता. तपती सड़कें, झुलसा देने वाली लू और गर्म हवाओं ने पूरे इलाके को भट्टी में बदल दिया है.
मौसम विभाग (IMD) ने कई जिलों में हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. लोगों को खासतौर पर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. 25 मई को भी राहत नहीं मिली और 26 मई को भी हालात और गंभीर बने रहने की चेतावनी दी गई है.
47 डिग्री तक पहुंचा तापमान
सोमवार को मौसम विभाग के मुताबिक बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 47°C तक दर्ज किया गया. वहीं झांसी में तापमान 46 से 47°C के बीच बना रहा. रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही, क्योंकि न्यूनतम तापमान 30 से 34 डिग्री तक बना हुआ है. कई इलाकों में 'हीटवेव' और 'गर्म रात' का अलर्ट जारी किया गया है.
गर्म हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल
दिनभर तेज सतही हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं भी राहत देने के बजाय लोगों को झुलसा रही हैं. बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से निकल रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग को हो रही है.
क्यों तप रहा है बुंदेलखंड?
विशेषज्ञों के अनुसार बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति भी इस प्रचंड गर्मी की बड़ी वजह है. इलाके में मौजूद बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट पत्थर दिनभर सूरज की गर्मी सोख लेते हैं और रात तक ऊष्मा छोड़ते रहते हैं. इसके अलावा लगातार पेड़ों की कटाई, सूखती नदियां और घटती हरियाली ने हालात को और भयावह बना दिया है.
26 मई को भी राहत के आसार नहीं
मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को भी बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और झांसी में तापमान 47°C तक पहुंच सकता है. कई जिलों में तेज गर्म हवाएं चलेंगी और आसमान साफ रहेगा. यानी फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही.