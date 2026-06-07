Add Zee Business As A Preferred Source
App

सूरज बरपा रहा कहर, बुंदेलखंड में 44 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, लू और गर्म हवाओं से लोग बेहाल

Bundelkhand Weather Update: बुंदेलखंड में तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित. जालौन, महोबा, झांसी, बांदा और चित्रकूट समेत कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा सोमवार का मौसम...

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 07, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:15 PM IST
सूरज बरपा रहा कहर, बुंदेलखंड में 44 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, लू और गर्म हवाओं से लोग बेहाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

About the Author

Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बुंदेलखंड में 44 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, लू और गर्म हवाओं से लोग बेहाल
Bundelkhand Weather2 min ago
2
Saharanpur news1 hr ago
3
Varanasi News1 hr ago
4
Ayodhya news1 hr ago
5
Barabanki News2 hrs ago