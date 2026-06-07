लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

तेज धूप और बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा धूप से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी गई है.