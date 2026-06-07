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Bundelkhand Weather Update: बुंदेलखंड में रविवार को सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. क्षेत्र के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा. बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों को उमस और लू जैसे हालात का सामना करना पड़ा. खुले में काम करने वाले मजदूरों और किसानों को सबसे अधिक परेशानी हुई.
कैसा रहा आज का मौसम
जालौन और महोबा में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि झांसी और हमीरपुर में 42 डिग्री तक पहुंचा. बांदा और ललितपुर में 41 डिग्री तथा चित्रकूट में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहा, जिससे दिनभर तेज धूप बनी रही और लोगों को गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा.
सोमवार को और बढ़ सकती है गर्मी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार, 8 जून को बुंदेलखंड में गर्मी और बढ़ने की संभावना है. महोबा और जालौन में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. झांसी और हमीरपुर में 43 डिग्री, जबकि बांदा, चित्रकूट और ललितपुर में 42 से 43 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान है. इससे लोगों को और अधिक गर्मी झेलनी पड़ सकती है.
राहत के संकेत फिलहाल नहीं
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों तक बुंदेलखंड में मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश या तेज आंधी की कोई बड़ी संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है. लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के कारण क्षेत्र में हीटवेव जैसे हालात बने रह सकते हैं. ऐसे में लोगों को आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है.
लोगों को सावधानी बरतने की सलाह
तेज धूप और बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के और सूती कपड़े पहनने तथा धूप से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की गई है. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी गई है.