बुंदेलखंड में धूप की आंख-मिचौली! झांसी-चित्रकूट समेत कई जिलों में चढ़ा पारा, जानें 29 अगस्त का मौसम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2900316
Zee UP-Uttarakhandझांसी

बुंदेलखंड में धूप की आंख-मिचौली! झांसी-चित्रकूट समेत कई जिलों में चढ़ा पारा, जानें 29 अगस्त का मौसम

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड के जिलों में बारिश की रफ्तार बहुत तेज नहीं दिख रही. लोगों को उमस से राहत के लिए फिलहाल ठंडी हवाओं या भारी बारिश का इंतजार करना पड़ेगा. ऐसे में आइए जानते हैं 29 अगस्त का मौसम...

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bundelkhand Aaj Ka Mausam:  उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून कमजोर पड़ गया है. झमाझम बारिश के बजाय हल्की-फुल्की बौछारें ही हो रही हैं. धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सक्रिय तो है, मगर तेज बारिश की संभावना अभी कम है. पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई है.

बुंदेलखंड के ज्यादातर जिलों में धूप और उमस का असर साफ दिखा. अधिकतर जगहों पर हल्की बारिश के बावजूद तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच बना हुआ है. उमस भरी गर्मी के कारण लोग दिनभर बेचैनी महसूस कर रहे हैं. रात में भी राहत बहुत कम मिली और गर्मी का असर बना रहा.

झांसी का मौसम
झांसी में 28 अगस्त को दिनभर उमस भरी गर्मी रही. तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री तक रहा. आर्द्रता करीब 90–70% दर्ज की गई. मौसम का हाल कहता है कि आसमान में बादल रहेंगे और कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अगले दिन भी हालात लगभग ऐसे ही बने रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बादल मंडराते दिखे
महोबा में भी मौसम ने लोगों को ज्यादा राहत नहीं दी. दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहा. आर्द्रता 90–70% तक रही. यहां भी आसमान में बादल मंडराते दिखे और बौछारों के आसार रहे. 29 अगस्त को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा और बादल छाए रहेंगे.

आसमान में बादल रहेंगे
ललितपुर में मौसम कुछ बेहतर दिखा. 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहा. आर्द्रता 89–62% रही. यहां बादल छाए रहे और हल्की बारिश के साथ गरज-तूफ़ान की संभावना बनी. अगले दिन भी आसमान में बादल रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बरसात हो सकती है.

एक-दो बार गरज के साथ बौछार
चित्रकूट का मौसम भी उमस भरा ही रहा. 28 अगस्त को यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 90–70% रही. आसमान में बादल छाए रहे, मगर बारिश नाममात्र की ही हुई. 29 अगस्त को बादल बने रहेंगे और एक-दो बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

हल्की बरसात और गरज की संभावना
बांदा जिले में भी मौसम लगभग वैसा ही रहा. 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज हुआ. आर्द्रता 80–70% रही. आसमान में बादल तो रहे लेकिन बारिश बहुत कम हुई. 29 अगस्त को बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की बरसात और गरज की संभावना जताई गई है.

जालौन का मौसम
जालौन में भी उमस ने लोगों को परेशान किया. 28 अगस्त को तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहा. आर्द्रता 82–53% तक पहुंची. आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश या गरज-तूफ़ान की संभावना बनी. 29 अगस्त को भी मौसम इसी तरह रहने का अनुमान है.

और पढे़ें:   उमस भरी गर्मी से बेहाल अयोध्यावासी, बदलते मौसम ने बढ़ाई टेंशन, जानें आने वाले दिनों का मौसम
 

TAGS

Bundelkhand Weather TodayJhansi  Weather Today

Trending news

Bundelkhand Weather Today
बुंदेलखंड में धूप की आंख-मिचौली! झांसी-चित्रकूट समेत कई जिलों में चढ़ा पारा
prayagraj latest news
प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव की लाश मिलने से सनसनी
Ayodhya Weather Today
उमस भरी गर्मी से बेहाल अयोध्यावासी, बदलते मौसम ने बढ़ाई टेंशन
Barabanki News
अरे ये क्या बोरिंग से अपने आप निकल रहा पानी! धान के खेत में दिखा अनोखा अजूबा
Chandauli News
GF के धोखे से टनका प्रेमी का माथा, 'शोले' स्टाइल में टावर पर चढ़ा, किया जमकर हंगामा
Meerut latest news
UP के इस शहर में नए हवाई अड्डे के लिए जमीन का हुआ इंतजाम, जल्द शुरू होंगी उड़ानें
Sonbhadra News
फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर यूपी पुलिस में भर्ती, मध्यप्रदेश के चार युवक गिरफ्तार
Kushinagar News
'डोल मेला' में बड़ा हादसा, अचानक धड़ाम से गिरा, फिर कभी नहीं उठा महादेव बना कलाकार
Ayodhya news
जमीन की जंग में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने कुल्हाड़ी से बाप को उतारा मौत के घाट
kanpur latest news
घर पर बमबारी... कानपुर में बाइक सवार दबंगों का कोहराम, सामने आया दहशतभरा CCTV वीडियो
;