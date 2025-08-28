बुंदेलखंड में धूप की आंख-मिचौली! झांसी-चित्रकूट समेत कई जिलों में चढ़ा पारा, जानें 29 अगस्त का मौसम

Bundelkhand Aaj Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून कमजोर पड़ गया है. झमाझम बारिश के बजाय हल्की-फुल्की बौछारें ही हो रही हैं. धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सक्रिय तो है, मगर तेज बारिश की संभावना अभी कम है. पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई है.

बुंदेलखंड के ज्यादातर जिलों में धूप और उमस का असर साफ दिखा. अधिकतर जगहों पर हल्की बारिश के बावजूद तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच बना हुआ है. उमस भरी गर्मी के कारण लोग दिनभर बेचैनी महसूस कर रहे हैं. रात में भी राहत बहुत कम मिली और गर्मी का असर बना रहा.

झांसी का मौसम

झांसी में 28 अगस्त को दिनभर उमस भरी गर्मी रही. तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री तक रहा. आर्द्रता करीब 90–70% दर्ज की गई. मौसम का हाल कहता है कि आसमान में बादल रहेंगे और कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अगले दिन भी हालात लगभग ऐसे ही बने रहेंगे.

बादल मंडराते दिखे

महोबा में भी मौसम ने लोगों को ज्यादा राहत नहीं दी. दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहा. आर्द्रता 90–70% तक रही. यहां भी आसमान में बादल मंडराते दिखे और बौछारों के आसार रहे. 29 अगस्त को भी मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा और बादल छाए रहेंगे.

आसमान में बादल रहेंगे

ललितपुर में मौसम कुछ बेहतर दिखा. 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहा. आर्द्रता 89–62% रही. यहां बादल छाए रहे और हल्की बारिश के साथ गरज-तूफ़ान की संभावना बनी. अगले दिन भी आसमान में बादल रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बरसात हो सकती है.

एक-दो बार गरज के साथ बौछार

चित्रकूट का मौसम भी उमस भरा ही रहा. 28 अगस्त को यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज किया गया. आर्द्रता 90–70% रही. आसमान में बादल छाए रहे, मगर बारिश नाममात्र की ही हुई. 29 अगस्त को बादल बने रहेंगे और एक-दो बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

हल्की बरसात और गरज की संभावना

बांदा जिले में भी मौसम लगभग वैसा ही रहा. 28 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री दर्ज हुआ. आर्द्रता 80–70% रही. आसमान में बादल तो रहे लेकिन बारिश बहुत कम हुई. 29 अगस्त को बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की बरसात और गरज की संभावना जताई गई है.

जालौन का मौसम

जालौन में भी उमस ने लोगों को परेशान किया. 28 अगस्त को तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहा. आर्द्रता 82–53% तक पहुंची. आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश या गरज-तूफ़ान की संभावना बनी. 29 अगस्त को भी मौसम इसी तरह रहने का अनुमान है.

