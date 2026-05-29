Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3232592
Zee UP-Uttarakhandझांसी

पश्चिमी विक्षोभ का कहर, बुंदेलखंड में आधी रात मची चीख-पुकार, आंधी-बारिश ने उजाड़े आशियाने

Bundelkhand Red Alert: बुंदेलखंड समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोगों की रात दहशत में गुजर गई. गुरुवार शाम से बदले मौसम ने शुक्रवार तड़के तूफान का रूप ले लिया. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा शनिवार का मौसम...

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 29, 2026, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand Red Alert: बुंदेलखंड के जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ले ली. गुरुवार शाम से शुरू हुआ मौसम का बदलाव शुक्रवार तड़के भीषण आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि के रूप में सामने आया. कई जिलों में तेज हवाओं ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. कहीं बिजली के खंभे टूटकर सड़कों पर गिर पड़े तो कहीं कच्चे मकान और छप्पर धराशायी हो गए. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई जिलों में अलर्ट जारी किया है.

चित्रकूट में तड़के मची तबाही
चित्रकूट जिले में शुक्रवार रात करीब 3 बजे अचानक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई. तेज हवाओं की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई गांवों में बिजली के खंभे टूटकर गिर गए और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया. ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों और छप्परों को भारी नुकसान पहुंचा है. कई जगह पेड़ उखड़ गए जिससे रास्ते बाधित हो गए. सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो गांवों में तबाही का मंजर दिखाई दिया. कहीं टीनशेड उड़ गए तो कहीं खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं. प्रशासन की टीमें नुकसान का आकलन करने में जुटी हैं.

झांसी में झमाझम बारिश
झांसी में गुरुवार रात तेज आंधी और झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली. तीन घंटे की बारिश से तापमान गिरा, हालांकि कई जगह पेड़ गिर गए. शुक्रवार, 29 मई को मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है, फिर भी बारिश और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई,  वहीं तापमान 27°C से 42°C के बीच रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

बांदा में आंधी बनी आफत
बांदा जिले में भी तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई. कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिरने से आवागमन बाधित हो गया. बिजली आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित रही. तूफान के दौरान दीवार और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं.

जालौन में दो लोगों की दर्दनाक मौत
जालौन जिले में भीषण आंधी-तूफान ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. उरई कोतवाली क्षेत्र के उमरारखेड़ा मोहल्ले में 60 वर्षीय सुख देवी तेज तूफान की चपेट में आ गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. वहीं वजीदा गांव में 55 वर्षीय मूलचंद्र अपने घर की पक्की दीवार गिरने से उसके नीचे दब गए. ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इन घटनाओं के बाद गांवों में मातम पसरा हुआ है. लोग अब भी तेज हवाओं और बारिश के डर से सहमे हुए हैं.

ललितपुर में रेड अलर्ट, DM ने की घरों में रहने की अपील
ललितपुर जिले में मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. विभाग ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज तूफान, भारी बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है. जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. प्रशासन ने बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है.

अगले तीन दिन कैसा रहेगा बुंदेलखंड का मौसमृ
मौसम विभाग के अनुसार बांदा, चित्रकूट और झांसी में 30 और 31 मई को गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं जालौन, महोबा और ललितपुर में भी हल्की बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है. झांसी और चित्रकूट में भारी बारिश और बिजली गिरने का खतरा जताया गया है. जबकि 1 जून से मौसम धीरे-धीरे सामान्य होने के संकेत हैं.

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
खराब मौसम में पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें
जरूरत न हो तो घरों से बाहर न निकलें
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सावधानी से उपयोग करें
किसान खुले खेतों में काम करने से बचें
आकाशीय बिजली चमकने पर सुरक्षित स्थान पर शरण लें
पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला यह मौसम लोगों के लिए राहत के साथ आफत भी लेकर आया है. गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन तेज आंधी और बारिश ने कई परिवारों को नुकसान और दर्द दे दिया.

TAGS

Bundelkhand Red Alert

Trending news

Bundelkhand Red Alert
पश्चिमी विक्षोभ का कहर, बुंदेलखंड में आधी रात मची चीख-पुकार
prayagraj latest news
प्रयागराज में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारी; 3 लोगों की मौत
noida jewar airport
अब नोएडा-गाजियाबाद का मौसम बताएगा जेवर एयरपोर्ट! IMD बना रहा हाईटेक वेदर स्टेशन
Ghaziabad weather news
गाजियाबाद में मौसम का ‘टॉरनेडो ट्विस्ट’! तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ओलों का अलर्ट
Saharanpur news
सहारनपुर: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश ढेर; इंस्पेक्टर और सिपाही घायल
Noida News
NCR को मिलने जा रहा ट्रैफिक का सुपर समाधान, 65KM का ईस्टर्न बाईपास करेगा सफर आसान
aligarh news
यूपी के इस जिले को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, 45 किमी लंबे रिंग रोड की DPR तैयार
kannauj rape case news
कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग रेपकांड में बड़ा फैसला, आरोपी नवाब सिंह समेत 3 को सजा
Rampur News
सपा नेता आजम खान के बेटे को बड़ी राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया बरी
jalaun news
जालौन में आंधी-तूफान का तांडव, दो की दर्दनाक मौत, बिजली व्यवस्था ध्वस्त