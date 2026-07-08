बुंदेलखंड में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के खिले चेहरे; धान की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही खेतों में किसानों और मजदूरों की चहल-पहल देखने को मिली. खेतों में पर्याप्त पानी भरने से धान की रोपाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश जारी रहती है तो धान की फसल को बड़ा लाभ मिलेगा और उत्पादन बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी. किसानों का भी मानना है कि समय पर हुई वर्षा से सिंचाई पर होने वाला अतिरिक्त खर्च बचेगा और खेती की लागत कम होगी.