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बुंदेलखंड में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के खिले चेहरे; धान की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

बुंदेलखंड में मंगलवार सुबह से हुई झमाझम बारिश ने लंबे समय से जारी उमस और गर्मी से लोगों को राहत दिलाई. रुक-रुक कर हुई वर्षा से मौसम सुहावना हो गया, तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने खुले मौसम का आनंद लिया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 08, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:26 PM IST
बुंदेलखंड में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के खिले चेहरे; धान की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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