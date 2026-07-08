बुंदेलखंड में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों के खिले चेहरे; धान की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

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bundelkhand weather Today: बुंदेलखंड के झांसी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर और जालौन समेत कई जिलों में मंगलवार सुबह से हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण उमस और गर्मी से बड़ी राहत दिलाई. रुक-रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक राहत किसानों को मिली है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद हुई अच्छी बारिश से धान की रोपाई और खरीफ फसलों की बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है.
ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही खेतों में किसानों और मजदूरों की चहल-पहल देखने को मिली. खेतों में पर्याप्त पानी भरने से धान की रोपाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश जारी रहती है तो धान की फसल को बड़ा लाभ मिलेगा और उत्पादन बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी. किसानों का भी मानना है कि समय पर हुई वर्षा से सिंचाई पर होने वाला अतिरिक्त खर्च बचेगा और खेती की लागत कम होगी.
बारिश का असर शहरों में भी साफ दिखाई दिया. लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और कई लोग सुहाने मौसम का आनंद लेने घरों से बाहर निकले. हालांकि, कुछ निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली, लेकिन अधिकांश लोगों ने बारिश का स्वागत किया. बच्चों ने भी बारिश का जमकर आनंद उठाया.
कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी बुंदेलखंड में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.
मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. प्रशासन भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. समय पर हुई मानसूनी बारिश ने बुंदेलखंड में जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए बेहतर फसल और अच्छी पैदावार की नई उम्मीद भी जगाई है.
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