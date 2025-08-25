50 साल का सफर: 1 कमरे से शुरू हुआ यूपी का ये विश्वविद्यालय, आज रचा इतिहास, बिग बी और वीपी सिंह से रहा खास रिश्ता

Bundelkhand University History: बुंदेलखंड में सात जिले आते हैं. अकेले बुंदेलखंड की आबादी 1 करोड़ के आसपास है. इतनी आबादी के बीच एकलौता ऐसा विश्‍वविद्यालय है जहां छात्रों को उच्‍च शिक्षा दी जाती है. जी हां हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड विश्‍वविद्यालय की. कभी एक कमरे से शुरू हुए इस विश्‍वविद्यालय में आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार सहित कई अन्य राज्यों से स्टूडेंट्स आते हैं. 26 अगस्‍त को बुंदेलखंड विश्‍वविद्यालय के 50 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में आइये जानते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक यात्रा....

30वां दीक्षांत समारोह

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 30सवां दीक्षांत समारोह होगा. दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी. समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीआरडीओ की महानिदेशक डॉक्टर चंद्रिका कौशिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगी. विश्वविद्यालय में कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा.

35 हजार से ज्‍यादा छात्रों को दी जाएंगी उपाधियां

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडेय ने बताया कि इस साल कुल 34 विद्यार्थियों को कुलाधिपति पदक प्रदान किए जाएंगे. कुल 67 शोध उपाधियां प्रदान की जाएंगी. विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय के 35009 स्नातक एवं परास्नातक उपाधियां प्रदान की जाएंगी.

हर साल मनाया जाता है स्‍थापना दिवस

बुंदेलखंड विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना 26 अगस्‍त 1975 को हुई थी. तभी से हर साल 26 अगस्‍त को विश्‍वविद्यालय का स्‍थापना दिवस मनाया जाता है. पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और महानायक अमिताभ बच्‍चन को यहां से मानद उपाधि मिल चुकी है. साथ ही देश-विदेश की कई हस्तियों को यहां से मानद उपाधि दी जा चुकी है.

इनको भी दी गई मानद उपाधि

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को डॉक्‍टरेट की मानद उपाधि दी गई है. भाजपा के नेता मुरली मनोहर जोशी को भी मानद उपाधि दी गई है.

एक कमरे से 7 कोर्स के साथ शुरू हुआ था

जानकारी के मुताबिक, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की स्‍थापना 26 अगस्‍त 1975 को हुई थी. एक कमरे से शुरू हुए इस विश्‍वविद्यालय में 7 कोर्स संचालित हो रहे थे, आज 90 से ज्‍यादा कोर्स संचालित हो रहे हैं.

सर्वोच्‍च यूनिवर्सिटी का दर्जा म‍िला

बुंदेलखंड इलाके में यह एकमात्र यूनिवर्सिटी है, जो इस इलाके की शिक्षा का आधार है. इस यूनिवर्सिटी को यूपी की सर्वोच्च यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल चुका है. पहाड़ों के पीछे स्‍थापित इस यूनिवर्सिटी का हरा भरा माहौल और इन्फ्रा स्ट्रक्चर छात्रों को आकर्षित करता है. यहां एडमिशन के लिए दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार से स्टूडेंट्स आते हैं.