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बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज! नौतपा की आग के बीच छाए बादल, अब आंधी-ओलों का बड़ा अलर्ट

Bundelkhand Weather Today: नौतपा और भीषण लू की तपिश से झुलस रहे बुंदेलखंड में गुरुवार  को मौसम ने अचानक करवट ली. कई दिनों से आग उगलती धूप  के बीच लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 28, 2026, 06:46 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand Weather Alert: बुंदेलखंड में गुरुवार (28 मई) को मौसम ने अचानक करवट ले ली. पिछले कई दिनों से नौतपा और भीषण लू की मार झेल रहे लोगों को आज तपती धूप से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बड़ा खतरा भी जताया है. दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने गर्म हवाओं से कुछ राहत महसूस की.

दरअसल, इन दिनों बुंदेलखंड देश के सबसे ज्यादा तपने वाले इलाकों में शामिल रहा है. बांदा जैसे जिलों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था. झुलसा देने वाली गर्मी और लू ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया था. सड़कों पर सन्नाटा और बाजारों में सुस्ती का माहौल देखने को मिल रहा था. लगातार बढ़ती गर्मी से बुजुर्ग, बच्चे और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान नजर आए.

कैसा रहा आज का मौसम?
गुरुवार को बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, जालौन, महोबा और ललितपुर में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी. हालांकि कई जिलों में बारिश नहीं हुई, लेकिन बादलों की मौजूदगी और हवाओं के चलते तापमान में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई. इससे लोगों को चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिली है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है.

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मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
शुक्रवार (29 मई) को मौसम और ज्यादा बिगड़ सकता है. मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, झांसी और हमीरपुर के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. इसके साथ आकाशीय बिजली गिरने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी आशंका जताई गई है.

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. तेज आंधी और बिजली चमकने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या खुले स्थानों के नीचे खड़े न हों. किसान भाइयों को भी फसल और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है. भीषण गर्मी से राहत के बीच अब बुंदेलखंड के लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं, क्योंकि मौसम का यह बदला हुआ मिजाज राहत भी दे सकता है और मुश्किलें भी बढ़ा सकता है. 

और पढे़ंं: गर्मी से तप रहे उत्तराखंड को राहत! 70 Kmph की आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट, 4 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम

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