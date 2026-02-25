Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

होली से पहले ही तपने लगा बुंदेलखंड! धूप के तेवर देख लोग बेहाल, जानिए एक सप्ताह का मौसम

Bundelkhand Weather Today:   बुंदेलखंड में गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. सुबह-शाम की हल्की ठंडक थोड़ी राहत जरूर दे रही है, मगर दोपहर की चुभती धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है.  ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा एक सप्ताह का मौसम...

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:36 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड में इस बार होली से पहले ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. सुबह और शाम की हल्की ठंडक थोड़ी राहत जरूर दे रही है, लेकिन दोपहर की चुभती धूप लोगों को परेशान कर रही है. खेतों में काम कर रहे किसान और बाजारों में निकले लोग तेज धूप से बचते नजर आ रहे हैं. आने वाले सप्ताह में तापमान में और बढ़ोतरी के संकेत हैं.
 
महोबा  में तेज धूप का दबाव
महोबा में तापमान 32°/17° तक पहुंच गया है, जिससे दोपहर में गर्मी अधिक महसूस की जा रही है. आर्द्रता 62 से घटकर 33 प्रतिशत तक रही, जिससे मौसम शुष्क बना हुआ है. 26 फरवरी से 3 मार्च तक अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. ज्यादातर दिन धूप वाले और आसमान साफ रहने की संभावना है.

बांदा  में दोपहर की बढ़ती तपिश
बांदा में तापमान 28°/15° दर्ज किया गया, लेकिन दोपहर की तेज धूप के कारण गर्मी ज्यादा महसूस हुई. सुबह के समय आर्द्रता 80 प्रतिशत तक रही, जिससे हल्की नमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ उमस कम हो गई. 26 फरवरी से 3 मार्च तक तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रह सकता है और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा.

हमीरपुर  में हल्की ठंडक, दिन में गर्मी
हमीरपुर में तापमान 29°/13° के बीच रहा. सुबह हल्की ठंडक ने राहत दी, लेकिन दोपहर में तेज धूप से गर्मी का एहसास बढ़ गया. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री तक पहुंच सकता है. पूरे सप्ताह आसमान साफ रहने और बारिश की संभावना न के बराबर है.

ललितपुर  में बढ़ती गर्मी का असर
ललितपुर में तापमान 30°/17° दर्ज किया गया और दिन में तेज धूप का असर साफ दिखाई दिया. हल्के बादल जरूर नजर आए, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. 26 फरवरी से 3 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है. सप्ताह भर मुख्यतः साफ आसमान और धूप वाले दिन बने रहने की संभावना है.

जालौन  में शुष्क मौसम और बढ़ती तपिश
जालौन में तापमान 30°/16° दर्ज किया गया. आर्द्रता 53 से घटकर 31 प्रतिशत तक रही, जिससे मौसम शुष्क बना रहा. दोपहर में तेज धूप ने गर्मी का असर बढ़ाया. 26 फरवरी से 3 मार्च तक तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. अधिकतर दिन धूप वाले रहेंगे और मौसम साफ बना रहेगा.

चित्रकूट  में स्थिर लेकिन गर्म मौसम
चित्रकूट में तापमान 29°/15° दर्ज किया गया. सुबह-शाम हल्की ठंडक रही, लेकिन दिन में तेज धूप से गर्मी बढ़ी. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही. अगले सप्ताह अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रह सकता है. पूरे सप्ताह आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है.

झांसी  में हल्की बढ़ोतरी के आसार
झांसी में तापमान 30°/15° दर्ज किया गया. दिन में हल्की गर्मी महसूस हुई, जबकि सुबह और शाम सुहावनी रहीं. 26 फरवरी से 3 मार्च तक तापमान 32 से 33 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. आर्द्रता 80 से 50 प्रतिशत के बीच रह सकती है. मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा.

सप्ताह भर साफ आसमान, बारिश के आसार नहीं
पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में 26 फरवरी से 3 मार्च तक मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान अधिकांश जिलों में 32 से 36 डिग्री तक पहुंच सकता है. सुबह हल्की ठंडक रहेगी, लेकिन दोपहर की धूप लगातार तीखी होती जाएगी. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही, जिससे होली से पहले गर्मी का असर और बढ़ सकता है.

Bundelkhand Weather Today

