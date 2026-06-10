Bundelkhand Rain Alert: बुंदेलखंड में भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन बेहाल है. पिछले कई दिनों से बादलों की आवाजाही के बावजूद तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. बुधवार को सुबह से निकली चिलचिलाती धूप के कारण पूरा क्षेत्र भट्ठी की तरह तपता रहा. बांदा में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहा.