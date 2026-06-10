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बुंदेलखंड में भीषण गर्मी का कहर, बांदा सबसे गर्म जिला; कल बारिश-आंधी और वज्रपात की संभावना

Bundelkhand Rain Alert: बुंदेलखंड में तापमान 41-43°C तक पहुंचने से लोगों का हाल बेहाल है. बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. 11 जून को बांदा, झांसी, हमीरपुर और चित्रकूट में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 10, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:36 PM IST
बुंदेलखंड में भीषण गर्मी का कहर, बांदा सबसे गर्म जिला; कल बारिश-आंधी और वज्रपात की संभावना
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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