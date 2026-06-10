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Bundelkhand Rain Alert: बुंदेलखंड में भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन बेहाल है. पिछले कई दिनों से बादलों की आवाजाही के बावजूद तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. बुधवार को सुबह से निकली चिलचिलाती धूप के कारण पूरा क्षेत्र भट्ठी की तरह तपता रहा. बांदा में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह प्रदेश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहा.
दिनभर तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया. शाम के समय चली तेज हवाओं से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन गर्मी का असर लगातार बना रहा. मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
कल मौसम बदलने के संकेत
मौसम विभाग के अनुसार 11 जून को बुंदेलखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. बांदा, हमीरपुर और झांसी में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.
चित्रकूट में भी गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. वहीं जालौन, ललितपुर और महोबा में आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना जताई गई है.
अस्पतालों में बढ़ रहे हीट स्ट्रोक के मरीज
लगातार पड़ रही भीषण गर्मी का असर लोगों की सेहत पर भी दिखाई दे रहा है. अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कमजोरी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. डॉक्टरों का कहना है कि तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाव बेहद जरूरी है.
किसानों के लिए विशेष सलाह
तेज गर्मी और शुष्क मौसम के कारण खेतों की नमी तेजी से कम हो रही है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि सब्जी एवं दलहनी फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें. पशुओं को छायादार स्थान पर रखें और दिन में कई बार स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं.
मौसम विभाग का मानना है कि अगले 24 घंटों में कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है.