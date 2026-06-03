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बुंदेलखंड में मौसम का बदला मिजाज: कहीं तपिश का कहर, कहीं बादलों की राहत, जानिए 4 जून का हाल

Bundelkhand Weather June 4:  बुंदेलखंड में 4 जून को मौसम का बदला मिजाज देखने को मिलेगा. बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन में भीषण गर्मी का असर रहेगा, जबकि झांसी और चित्रकूट में बादलों की आवाजाही व हल्की बारिश की संभावना से राहत मिल सकती है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:49 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand Weather June 4: बुंदेलखंड में मौसम इन दिनों आंख-मिचौली खेल रहा है. सुबह से दोपहर तक तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं, तो शाम होते-होते बादलों की आवाजाही राहत का एहसास करा रही है. भीषण गर्मी के बीच कहीं-कहीं हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना ने लोगों की उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं. हालांकि, तापमान अभी भी 39 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे गर्मी का असर पूरी तरह कम नहीं हुआ है.

चित्रकूट: बादलों के बीच मिलेगी थोड़ी राहत
चित्रकूट में 4 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. बादलों की मौजूदगी से लोगों को चिलचिलाती धूप से कुछ राहत मिल सकती है. फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

बांदा: धूप दिखाएगी तेवर
बांदा में गर्मी अपने पूरे शबाब पर रहेगी. यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने मुख्य रूप से साफ आसमान का अनुमान जताया है. ऐसे में दिन के समय तेज धूप लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.

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हमीरपुर: गर्म हवाओं से सावधान रहने की जरूरत
हमीरपुर में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रह सकता है. दोपहर के समय लू जैसे हालात महसूस हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

जालौन: तपिश बरकरार
जालौन में पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है. आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. गर्मी के कारण दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है.

झांसी: बारिश की हल्की उम्मीद
झांसी के लोगों के लिए राहत की खबर है. यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम का यह बदला हुआ मिजाज लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दे सकता है.

ललितपुर: बादलों की आवाजाही रहेगी जारी
ललितपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार कम हैं. उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

महोबा: सबसे ज्यादा गर्म रहेगा जिला
महोबा में 43 डिग्री सेल्सियस के साथ बुंदेलखंड का सबसे अधिक तापमान दर्ज होने की संभावना है. हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन इससे गर्मी में ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

क्या कहता है मौसम का मिजाज?
बुंदेलखंड में फिलहाल गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन बादलों की बढ़ती आवाजाही यह संकेत दे रही है कि मौसम धीरे-धीरे करवट ले रहा है. झांसी समेत कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना लोगों को राहत दे सकती है. ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि दोपहर के समय धूप से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें.

वहीं  4 जून को बुंदेलखंड में गर्मी और राहत के बीच संतुलन देखने को मिलेगा, लेकिन तपिश का असर अभी भी लोगों की परीक्षा लेता रहेगा.

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