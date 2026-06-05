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बुंदेलखंड में मौसम का ट्रिपल अटैक, कहीं बौछारें तो कहीं लू का अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें अपडेट

Bundelkhand Weather June 6: बुंदेलखंड के जिलों चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा में मौसम विभाग ने आंधी-बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा शनिवार का मौसम....

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 05, 2026, 06:55 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand Weather June 6: बुंदेलखंड क्षेत्र (जैसे झांसी, बांदा, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर) में आज (5 जून 2026) मौसम मुख्य रूप से गर्म और शुष्क बना हुआ है, हालांकि पिछले दिनों हुए आंधी-पानी के असर से तापमान में मामूली गिरावट आई है. दिनभर तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी रही है, हालांकि शाम होते-होते कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं.

कैसा रहा आज का मौसम
शुक्रवार  को आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने के कारण पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्मी का असर बना रहा. लोग घरों से बाहर निकलते समय मुंह ढकने को मजबूर दिखे. अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिनभर उमस और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया.

बांदा और चित्रकूट में 6 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा एक-दो स्थानों पर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है. इन जिलों में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जिससे गर्मी के बीच कुछ राहत मिल सकती है.

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जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर में शनिवार को मुख्य रूप से साफ या आंशिक रूप से बादल वाला मौसम रहने का अनुमान है. इन जिलों में अधिकतम तापमान 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. फिलहाल इन जिलों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन तेज हवाओं के चलते सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 जून तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. अनुमान है कि कुछ क्षेत्रों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है. ऐसे में लू और भीषण गर्मी का खतरा बढ़ेगा. लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है. 

और पढे़ं: 6 जून को मौसम का डबल अटैक: आंधी-बारिश, फिर शुरू होगी 44°C की तपिश; नोएडा-गाजियाबाद रहें सतर्क ॉ

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