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बुंदेलखंड में मौसम की दोहरी मार, तेज धूप के बाद अब उमस ने छुड़ाए पसीने, जानें कल कैसा रहेगा हाल

Bundelkhand Weather Update: बुंदेलखंड में गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है. महोबा में तापमान 43°C तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि बांदा और जालौन में 42°C तक पारा चढ़ सकता है. झांसी में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 15, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:31 PM IST
बुंदेलखंड में मौसम की दोहरी मार, तेज धूप के बाद अब उमस ने छुड़ाए पसीने, जानें कल कैसा रहेगा हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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