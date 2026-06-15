कैसा रहेगा कल बुंदेलखंड का मौसम

बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. 16 जून को महोबा 43°C अधिकतम तापमान के साथ क्षेत्र का सबसे गर्म जिला रहने का अनुमान है. वहीं बांदा और जालौन में पारा 42°C तक पहुंचने से तीखी धूप का सामना करना पड़ेगा. हमीरपुर, ललितपुर और चित्रकूट में भी अधिकतम तापमान 40°C दर्ज किया जा सकता है. जहां अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहने से धूप का सितम जारी रहेगा, वहीं झांसी और ललितपुर में आंशिक बादल छाए रहेंगे. झांसी में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे उमस और बढ़ने के आसार हैं.