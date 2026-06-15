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Bundelkhand Weather Update: बुंदेलखंड के मौसम में इन दिनों लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आई नम हवाओं के चलते कई हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश दर्ज की गई थी, जिसने लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से बड़ी राहत दी थी. लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी. सोमवार से मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. दिनभर खिली तेज धूप और हवा में मौजूद नमी के कारण अचानक उमस (Humidity) का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है.
तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी
पिछले 24 घंटों के दौरान बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान 39.4°C से 41°C के बीच दर्ज किया गया. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है. महोबा में 43°C तक तापमान पहुंचने की संभावना है, जबकि बांदा और जालौन में भी पारा 42°C तक रहने का अनुमान जताया गया है.
उमस ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें
तेज धूप के साथ हवा में बढ़ी नमी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. उमस के कारण वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस हो रही है. सुबह से ही चिपचिपी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है और दोपहर के समय बाहर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है. विशेषज्ञों ने गर्मी और लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है.
कैसा रहेगा कल बुंदेलखंड का मौसम
बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. 16 जून को महोबा 43°C अधिकतम तापमान के साथ क्षेत्र का सबसे गर्म जिला रहने का अनुमान है. वहीं बांदा और जालौन में पारा 42°C तक पहुंचने से तीखी धूप का सामना करना पड़ेगा. हमीरपुर, ललितपुर और चित्रकूट में भी अधिकतम तापमान 40°C दर्ज किया जा सकता है. जहां अधिकांश जिलों में आसमान साफ रहने से धूप का सितम जारी रहेगा, वहीं झांसी और ललितपुर में आंशिक बादल छाए रहेंगे. झांसी में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे उमस और बढ़ने के आसार हैं.
पश्चिमी विक्षोभ का बना रहेगा प्रभाव
मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर इस सप्ताह भी बना रहेगा. इसके चलते बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. हालांकि यह सिस्टम तापमान में बड़ी गिरावट नहीं ला पाएगा और गर्मी का प्रभाव अधिकांश क्षेत्रों में बरकरार रहने की संभावना है.
अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद कम
मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बुंदेलखंड में गर्मी और उमस से राहत मिलने के संकेत कम हैं. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई.