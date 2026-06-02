बुंदेलखंड में मौसम का मिजाज बदला-बदला, कहीं बारिश की आस तो कहीं फिर सताएगी गर्मी

Bundelkhand Red Alert: बुंदेलखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है. कभी तेज धूप और उमस लोगों को बेहाल कर रही है तो कभी बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश राहत का एहसास करा रही है. मंगलवार सुबह क्षेत्र का तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ गर्मी का असर बढ़ने लगा. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा.

कैसा रहेगा कल का मौसम

मौसम विभाग ने 3 जून को बुंदेलखंड के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. प्री-मानसून गतिविधियों के कारण शाम या रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. दिन के समय तेज धूप और बढ़ी हुई उमस लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. बादलों की मौजूदगी के बावजूद तापमान में खास कमी नहीं आएगी. ऐसे में लोगों को गर्मी और बदलते मौसम दोनों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

किसानों की नजर भी मौसम पर टिकी हुई है. विशेषज्ञों के अनुसार इस समय होने वाली बारिश खेतों और फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है. इसलिए किसान अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं, जिससे खेती-किसानी को फायदा मिल सके. बांदा, हमीरपुर और झांसी में आंशिक बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज-चमक की संभावना है. वहीं ललितपुर में बादल तो रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना कम है. इन जिलों में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

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जालौन और महोबा में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है. यहां अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बुंदेलखंड में कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी का दौर जारी रह सकता है.

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