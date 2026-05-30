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बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज, झांसी में तीन घंटे तक हुई बारिश, तेज आंधी से पेड़ और यूनिपोल गिरे

Bundelkhand Red Alert: बुंदेलखंड के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. झांसी में बीती रात करीब तीन घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली के कारण भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा रविवार का मौसम...

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 30, 2026, 06:16 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand Red Alert:  बुंदेलखंड क्षेत्र में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. झांसी में देर शाम करीब तीन घंटे तक रुक-रुक कर बारिश होती रही. इस दौरान तेज आंधी और बिजली चमकने से जनजीवन प्रभावित हुआ. कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियां और यूनिपोल टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ.

मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. झांसी में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर में भी दिनभर बादल छाए रहे तथा कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी रही.

कैसा रहा आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 30 मई को बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर में सामान्यतः बादल छाए रहने तथा बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें देखने को मिली,   जालौन, ललितपुर और महोबा में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या गरज के साथ हुई.  

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कैसा रहेगा कल का मौसम
मौसम विभाग ने 31 मई को बुंदेलखंड के कई जिलों में मौसम और अधिक सक्रिय रहने की चेतावनी दी है. बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और झांसी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं झांसी में 1 जून को भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है.

विशेषज्ञों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न होने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है. मौसम में आए इस बदलाव से अगले दो दिनों तक बुंदेलखंड में गर्मी का असर कुछ कम रहने की संभावना है. 

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