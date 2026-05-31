बुंदेलखंड में मौसम ने ली राहत की करवट, 10 डिग्री लुढ़का पारा; आंधी-बारिश के बीच बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा

Bundelkhand Red Alert: भीषण गर्मी से जूझ रहे बुंदेलखंड में मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों को बड़ी राहत दी है. गुरुवार शाम तेज आंधी-तूफान के साथ शुरू हुई बारिश करीब चार घंटे तक रुक-रुक कर जारी रही. बारिश के चलते तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली.

पिछले कई दिनों से 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा तापमान रविवार को घटकर करीब 36 डिग्री सेल्सियस पर आ गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की और कमी आ सकती है तथा यह 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. शाम या रात के समय बारिश की भी संभावना जताई गई है.

यलो अलर्ट जारी, तेज हवाओं की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने क्षेत्र के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार बुंदेलखंड में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे भीषण गर्मी से और राहत मिलने की उम्मीद है.

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हमीरपुर में बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा

तेज आंधी-तूफान का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा. हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में कई वार्डों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. लंबे समय तक बिजली न आने से नाराज महिलाओं और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

आक्रोशित महिलाओं ने एनएच-34 हाईवे पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की और जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की. सूचना मिलने पर पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने शीघ्र बिजली सप्लाई बहाल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम समाप्त कर दिया.

15 दिनों की तपिश के बाद मिली राहत

बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा के बाद झांसी भीषण गर्मी वाले जिलों में दूसरे स्थान पर रहा. पिछले करीब 15 दिनों से तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था. तेज धूप और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था. मौसम विभाग और एनडीआरएफ लगातार लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दे रहे थे. फिलहाल बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के बीच सतर्क रहने की सलाह दी है.