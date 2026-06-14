Add Zee Business As A Preferred Source
App

बुंदेलखंड में गर्मी और उमस से हाल बेहाल, 15 जून को बारिश की उम्मीद; जानें अपने जिले का हाल

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड में तेज धूप और बढ़ी उमस से लोग परेशान हैं. झांसी में बारिश और गरज-चमक की संभावना, जबकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर और महोबा में गर्मी का असर जारी रहने का अनुमान है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 14, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:39 PM IST
बुंदेलखंड में गर्मी और उमस से हाल बेहाल, 15 जून को बारिश की उम्मीद; जानें अपने जिले का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

About the Author

Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बुंदेलखंड में गर्मी और उमस से हाल बेहाल, 15 जून को बारिश की उम्मीद
Bundelkhand Weather Today9 min ago
2
Unnao News41 min ago
3
Sonbhadra News1 hr ago
4
Moradabad news1 hr ago
5
Noida News2 hrs ago