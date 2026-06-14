राज्य चुनें
Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड में रविवार को लगातार दूसरे दिन सुबह से ही तीखी धूप निकलने के कारण भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है. हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोगों को न तो घर के अंदर चैन मिल रहा है और न ही बाहर. आलम यह है कि घर में चल रहे कूलर और पंखे भी इस उमस भरी गर्मी के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं. हालांकि, मौसम विभाग ने आज कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.
पिछले 24 घंटे का हाल
दरअसल, पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के चलते बुंदेलखंड के कई हिस्सों में मौसम बदला था. आंधी के साथ हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई थी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली थी.लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी. रविवार से मौसम ने फिर करवट ली और पूरे दिन तेज धूप खिली रही. इस तेज धूप ने हवा में नमी (उमस) को अचानक बढ़ा दिया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान बुंदेलखंड का अधिकतम तापमान 37°C से 39.4°C के बीच दर्ज किया गया.
झांसी में बारिश और आंधी की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार 15 जून को झांसी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो दौर की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है. इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
जालौन और महोबा सबसे गर्म जिलों में शामिल
15 जून के पूर्वानुमान के अनुसार जालौन और महोबा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. दोनों जिलों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना नहीं जताई गई है. ऐसे में यहां के लोगों को भीषण गर्मी और लू जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है.
बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और ललितपुर में साफ मौसम
बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और ललितपुर में सोमवार को मुख्य रूप से साफ आसमान रहने का अनुमान है. इन जिलों में तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. हालांकि नमी का स्तर अपेक्षाकृत अधिक रहेगा, जिससे उमस बनी रह सकती है. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की.