पिछले 24 घंटे का हाल

दरअसल, पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं के चलते बुंदेलखंड के कई हिस्सों में मौसम बदला था. आंधी के साथ हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई थी और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली थी.लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिकी. रविवार से मौसम ने फिर करवट ली और पूरे दिन तेज धूप खिली रही. इस तेज धूप ने हवा में नमी (उमस) को अचानक बढ़ा दिया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान बुंदेलखंड का अधिकतम तापमान 37°C से 39.4°C के बीच दर्ज किया गया.