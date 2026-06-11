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Bundelkhand Weather Update: भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे बुंदेलखंड के लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है. गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और क्षेत्र के कई जिलों में काले घने बादल छा गए. तेज हवाओं और बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी पर ब्रेक लगा दिया. करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के बाद हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया.
मौसम विभाग के अनुसार यह प्री-मानसून गतिविधि अगले 24 घंटों तक जारी रह सकती है. विभाग ने बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों के लिए बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है.
झांसी में सबसे बड़ा अलर्ट
झांसी जिले के लिए मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है. शुक्रवार को यहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है. 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
बांदा में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
बांदा जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थंडरस्क्वॉल आने का अलर्ट जारी किया गया है. तापमान 26 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.
चित्रकूट और हमीरपुर में तेज हवाओं की चेतावनी
चित्रकूट और हमीरपुर जिलों में बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. चित्रकूट में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और हमीरपुर में 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
जालौन, ललितपुर और महोबा में हल्की बारिश के संकेत
जालौन, ललितपुर और महोबा जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना है. हालांकि इन जिलों के लिए कोई गंभीर मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. यहां अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
लोगों को मिली गर्मी से राहत
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री-मानसून गतिविधियों के चलते तापमान में आई गिरावट अगले एक-दो दिनों तक राहत दे सकती है. हालांकि आंधी, बिजली और खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर शरण लेने की सलाह दी गई है.