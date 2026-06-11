Bundelkhand Weather Update: भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे बुंदेलखंड के लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है. गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और क्षेत्र के कई जिलों में काले घने बादल छा गए. तेज हवाओं और बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी पर ब्रेक लगा दिया. करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के बाद हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया.