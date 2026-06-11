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बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज, 70 KM/H की आंधी और झमाझम बारिश से मिली राहत, कई जिलों में अलर्ट जारी

Bundelkhand Weather Update:बुंदेलखंड में तेज आंधी और झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर समेत कई जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटे मौसम सक्रिय रहने की संभावना है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 11, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:10 PM IST
बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज, 70 KM/H की आंधी और झमाझम बारिश से मिली राहत, कई जिलों में अलर्ट जारी
Image Credit: सांकेतिक तस्‍वीर

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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