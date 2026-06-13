खुले स्थानों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. खुले मैदानों, बड़े पेड़ों, बिजली के खंभों और ऊंचे स्थानों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है. गरज-चमक और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित भवनों के भीतर रहने को कहा गया है. किसानों और खुले में काम करने वालों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है.