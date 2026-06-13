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Bundelkhand Weather Update: बुंदेलखंड में गुरुवार शाम आई तेज आंधी और बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. शनिवार को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है. सुबह का तापमान 35°C दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने क्षेत्र में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर यलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है.
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल तापमान में अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी.
50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 15 जून तक आसार
विभाग ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार से तेज धूलभरी हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है. बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में आंधी-पानी का यह सिलसिला 15 जून तक जारी रह सकता है, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा.
जिलों का मौसम पूर्वानुमान अलग-अलग
बांदा में 14 (रविवार) जून को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि चित्रकूट में तापमान 37 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है. झांसी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और एक-दो स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. जालौन, महोबा और ललितपुर में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने का अनुमान जताया गया है.
खुले स्थानों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह
मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. खुले मैदानों, बड़े पेड़ों, बिजली के खंभों और ऊंचे स्थानों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है. गरज-चमक और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित भवनों के भीतर रहने को कहा गया है. किसानों और खुले में काम करने वालों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
15 जून तक बने रह सकते हैं बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में आंधी और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है. इस दौरान तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन मौसम अपेक्षाकृत सुहाना बना रहेगा. लगातार बदलते मौसम के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि कृषि कार्यों के लिए भी यह मौसम लाभकारी साबित हो सकता है.