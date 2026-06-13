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बुंदेलखंड में मौसम का यू-टर्न, तापमान गिरा, मौसम विभाग ने जारी किया आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

Bundelkhand Weather Update: बुंदेलखंड में आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है. तापमान 35-36°C के आसपास है. मौसम विभाग ने तेज हवाओं, बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है, ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा रविवार का मौसम....

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 13, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:48 PM IST
बुंदेलखंड में मौसम का यू-टर्न, तापमान गिरा, मौसम विभाग ने जारी किया आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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