झांसी में चलती बस लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से 30+ यात्रियों की बची जान, बड़ा हादसा टला

Jhansi Bus fire/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी के बरुआसागर थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय स्थित पेट्रोल पंप के पास चलती बस के अगले हिस्से में लगा डीजल पाइप फट गया, जिससे बस में आग भड़क उठी. अचानक आग लगने से बस सवार सवारियों में हड़कंप मच गया और बस रुकते ही सवारियां नीचे उतर गई. फिर बस स्टाफ और पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्र और पानी की मदद से बस में लगी आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि सभी यात्रियों ने समय रहते बस से उतरकर अपनी जान बचा ली और बड़ा हादसा टल गया.

बताया जा रहा है कि हिंद मोटर्स की प्राइवेट बस झांसी बस स्टैंड से 30 से ज्यादा सवारियों को लेकर सागर के लिए रवाना हुई थी. जैसे ही बस बरूआसागर के पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी अचानक बस के अगले हिस्से में लगा डीजल पाइप फट गया, जिससे आग लग गई .

बस के अंदर धुआं भरता देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया, जिससे सभी सवारियां सुरक्षित बाहर निकाल आई. फिर बस स्टाफ ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की मदद ली और अग्निशमन यंत्र की मदद से बस में लगी आग पर काबू पा लिया. तब जाकर बस चालक और सवारियों के अलावा पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने रात की सांस ली.

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मंदिर खुदाई में मिले 14 सोने के बिस्किट गायब

वहीं ललितपुर जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुनौरी गांव में एक मंदिर में खुदाई के दौरान मिले सोने के बिस्किट गायब होने का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद ग्रामीणों में चर्चा का माहौल है, वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, गांव के एक मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान 14 सोने जैसे धातु के बिस्किट मिले थे. बिस्किट मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. लेकिन कुछ ही समय बाद ये बिस्किट संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अजय सोनी, राजेंद्र सोनी सहित कुल 5 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

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