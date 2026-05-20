मुसलमान घर वापसी कर लें... हमीरपुर पहुंचे योगी के कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान

Hamirpur News: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है. हमीरपुर पहुंचे संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की पोल खोल दी. संजय निषाद ने कहा कि PDA का मतलब पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डालना है. पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिमों को ओबीसी में डालकर आरक्षण दिया गया और उसे हाईकोर्ट ने रोका. उसका नतीजा हुआ कि वहां के पिछड़े जागे और वहां की सरकार को हटा दिया.

देश को आजादी दिलाने वाली जातियां की आवाज क्यों नहीं उठाती कांग्रेस

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की जो तुष्टिकरण नीति है कि मुसलमानों की आवाज तो उठाते हैं, लेकिन देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, पिछड़ी उजड़ी हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं?. देश को आजादी दिलाने वाली जातियां जिन्हें अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजड़ा था, उन्हें चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने 74 प्रकार की व्यवस्था की बात की गई शिक्षा में उन्हें आरक्षण दिया गया था, लेकिन जब सपा की सरकार आई तो उनसे यह अधिकार छीन लिया गया.

बंगाल में दीदी साफ हो गईं

संजय निषाद ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का यही रवैया रहा तो जिस प्रकार से बंगाल में दीदी साफ हुईं, उसी तरह बचा खुचा सपा का सूपड़ा भी साफ हो जाएगा, क्योंकि तुस्टीकरण को लेकर बोलेंगे तो यह लगेगा कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण न देने की बात कही थी उसका उल्लंघन होगा. मुसलमान अपनी वापसी कर लें, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म से एलर्जी है तो मुसलमान आये बौद्ध धर्म अपना लें. फूलन देवी ने जैसे ही सपा से आरक्षण की मांग की, उन्हें पार्टी से निकाल दिया और उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्हें मरवा दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ओबीसी को आरक्षण का अधिकार दिया गया

इतना ही नहीं संजय निषाद ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण अधिकार दिया गया, उसमें किसी प्रकार का कटौती नहीं होगी. साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुसलमानों को आगे करके राजनीति नहीं होनी चाहिये. बता दें कि संजय निषाद बुधवार को जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक के लिए हमीरपुर पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें : सड़क पर नमाज पर क्यों सख्त हुई योगी सरकार? BJP सांसद बृजलाल ने बताई बड़ी वजह

यह भी पढ़ें : ब्राह्मणों के अपमान पर अखिलेश ने क्यों नहीं लिया एक्शन? क्या नसीहत ही काफी है, विवादित बयान देने वाले राजकुमार भाटी का जोश हाई