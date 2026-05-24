फूलन देवी हत्याकांड की CBI जांच हो... योगी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद की बड़ी डिमांड

जितेन्द्र सोनी/जालौन: योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने फूलन देवी हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. संजय निषाद ने समाज के लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया है.

जालौन पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद

दरअसल, जालौन के उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में रविवार को निषाद पार्टी द्वारा राजनीतिक एकता विशाल महारैली का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. उन्होंने निषाद समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि सरकार समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है.

लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे

इस दौरान मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए. झांसी और चित्रकूट मंडल के करीब 180 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया गया. इनमें जालौन जिले के 40 लाभार्थी भी शामिल रहे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. डॉ. संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों को करोड़ों रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. उन्होंने बताया कि सरकार मछुआरा समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है.

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किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की जानकारी देते हुए कहा कि मत्स्य पालकों को बिना गारंटी के मात्र 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें.

उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में तालाबों के विकास को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के 824 तालाबों का विकास कराया जाएगा और जल्द ही 226 तालाबों के पट्टों का आवंटन भी किया जाएगा. इससे हजारों लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार निषाद समाज के लोगों को शिक्षा, शादी और इलाज के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है.

फूलन देवी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग

महारैली के दौरान डॉ. संजय निषाद ने फूलन देवी हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके. कार्यक्रम में निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया. सभा में मौजूद लोगों ने मंत्री के संबोधन का स्वागत किया और निषाद समाज की एकजुटता का संकल्प लिया.

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