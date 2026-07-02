जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी... जालौन में योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान

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जितेन्द्र सोनी/जालौन: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद गुरुवार को जालौन जनपद के कालपी नगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ता से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखे. उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं इस दौरान मंत्री जी ने एक बड़ा ऐलान भी किया. उन्होंने कहा, जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी.
जालौन में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन
दरअसल, वह जालौन के श्याम पैलेस गेस्ट हाउस में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे. सम्मेलन में बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और मंत्री का फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए.
मंच पर भड़के संजय निषाद
कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल अचानक गर्म हो गया, जब मंच पर एक कार्यकर्ता ने अपनी बात रखनी शुरू की. बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता की बात से नाराज होकर मंत्री डॉ. संजय निषाद भड़क गए और मंच से ही उसे फटकार लगा दी. वायरल हो रहे वीडियो में मंत्री कार्यकर्ता से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुनाई दे रहे हैं. इसमें वह कह रहे हैं, दिमाग सही कर लो, संगठन में काम तुम नहीं करोगे, तुम्हारा बाप करेगा. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.
संगठन को मजबूत करने का आह्वान
सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. संजय निषाद ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां दलालों ने हमें सीट हरवाई हैं. चंद पैसों के लिए हमारी सीट हरवा दी गई. सबको मालूम है कि किसने हरवाया, उनके इस बयान को स्थानीय राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने निषाद समाज को केवल गरीबी और उपेक्षा दी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज के अधिकारों की लड़ाई निषाद पार्टी लगातार लड़ रही है. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर क्या कहा?
अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजने का काम सरकार करेगी.