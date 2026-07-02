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जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी... जालौन में योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान

Jalaun News: जालौन में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी. उनका ये नारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 02, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:29 PM IST
जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी... जालौन में योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान
Image Credit: Sanjay NishadSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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