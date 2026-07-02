जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी... जालौन में योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान

संगठन को मजबूत करने का आह्वान

सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. संजय निषाद ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां दलालों ने हमें सीट हरवाई हैं. चंद पैसों के लिए हमारी सीट हरवा दी गई. सबको मालूम है कि किसने हरवाया, उनके इस बयान को स्थानीय राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने निषाद समाज को केवल गरीबी और उपेक्षा दी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि समाज के अधिकारों की लड़ाई निषाद पार्टी लगातार लड़ रही है. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो जमीन सरकारी, वो जमीन हमारी.