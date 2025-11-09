Advertisement
नाबालिग को दरिंदगी के बाद तेजाब पिलाया! हमीरपुर में नारी सुरक्षा पर बड़ा सवाल, अस्पताल-दर-अस्पताल भटक रही पीड़िता

 Hamirpur News: हमीरपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद तेजाब पिलाने का आरोप है. तीन आरोपियों में सिर्फ एक की गिरफ्तारी, दो को बचाने का आरोप. आर्थिक तंगी से परिजन इलाज के लिए भटके रहे. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:12 PM IST
हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले  में नाबालिग किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद तेजाब पिलाने के आरोप ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. घटना बीते 28 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसमें गांव के ही तीन युवकों पर गंभीर आरोप लगे हैं.  परिजनों के अनुसार आरोपियों ने वारदात के बाद पीड़िता को तेजाब पिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. यह मामला नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

क्या है पूरा मामला
घटना के बाद पीड़िता को पहले हमीरपुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. वहां 12 दिनों तक उसका इलाज चलता रहा. बताया जा रहा है कि पीड़िता की हालत में अपेक्षित सुधार न होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज ने उसे पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिजन उसे वापस हमीरपुर जिला अस्पताल लाने को मजबूर हो गए. यह स्थिति सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों और आर्थिक कमजोर परिवारों की विवशता को उजागर करती है.

पुलिस पर दो आरोपियों को बचाने का आरोप
इस मामले में पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों में से केवल एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि दो अन्य आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर मामले को कमजोर करने और दो आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और प्रमाण जुटाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पीड़िता की स्थिति गंभीर
इस बीच, पीड़िता की तबीयत एक बार फिर बिगड़ने पर जिला अस्पताल ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया. फिलहाल पीड़िता का इलाज वहां चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

