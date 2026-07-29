/छत्तीसगढ़ BJP प्रदेश अध्यक्ष की कार का भीषण एक्सीडेंट, विधायक समेत कई घायल, झांसी-ललितपुर हाईवे पर हुआ हादसा

छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में

छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय हैं. संगठन पर मजबूत पकड़ और आदिवासी क्षेत्रों में प्रभाव के चलते उन्हें यह जिम्मेदारी मिली. वह 2009 से 2014 तक जगदलपुर नगर निगम के मेयर रहे. 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जगदलपुर सीट से जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने. अरुण साव के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद दिसंबर 2023 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया. राजनीति में आने से पहले वह वकालत करते थे और रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की थी.