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छत्तीसगढ़ BJP प्रदेश अध्यक्ष की कार का भीषण एक्सीडेंट, विधायक समेत कई घायल, झांसी-ललितपुर हाईवे पर हुआ हादसा

ललितपुर जिले में बुधवार को झांसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. तालबेहट के पास छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की तेज रफ्तार इनोवा कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 29, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:50 PM IST
छत्तीसगढ़ BJP प्रदेश अध्यक्ष की कार का भीषण एक्सीडेंट, विधायक समेत कई घायल, झांसी-ललितपुर हाईवे पर हुआ हादसा

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