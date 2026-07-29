/छत्तीसगढ़ BJP प्रदेश अध्यक्ष की कार का भीषण एक्सीडेंट, विधायक समेत कई घायल, झांसी-ललितपुर हाईवे पर हुआ हादसा

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ललितपुर/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में झांसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है. छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की इनोवा कार तालबेहट के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई. इस दर्दनाक हादसे में प्रदेश अध्यक्ष और कार में सवार एक विधायक घायल हो गए हैं, जबकि साथ मौजूद अन्य परिजन सुरक्षित हैं.
सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) तालबेहट ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक, फिलहाल दोनों प्रमुख घायलों की हालत सामान्य और स्थिर है तथा चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.
कैसे हुआ हादसा?
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इनोवा कार तेज रफ्तार से झांसी की ओर जा रही थी. तालबेहट के समीप सड़क पर खड़े/आगे जा रहे ट्रक से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से पिचक गया. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय निवासियों ने तुरंत मदद के लिए कदम बढ़ाया और पुलिस को सूचना दी.
इलाज और वर्तमान स्थिति
घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से CHC तालबेहट ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी भेजा गया. डॉक्टरों की टीम लगातार दोनों घायलों की निगरानी कर रही है. पुलिस व प्रशासन के अनुसार फिलहाल दोनों की हालत स्थिर और खतरे से बाहर है.
पुलिस कार्रवाई और समर्थकों में चिंता
हादसे की खबर फैलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में चिंता का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी पदाधिकारी घायलों का हालचाल जानने झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि ट्रक सड़क पर किस स्थिति में खड़ा था और क्या दुर्घटना में चालक की लापरवाही या कोई अन्य वजह शामिल थी.
छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में
छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय हैं. संगठन पर मजबूत पकड़ और आदिवासी क्षेत्रों में प्रभाव के चलते उन्हें यह जिम्मेदारी मिली. वह 2009 से 2014 तक जगदलपुर नगर निगम के मेयर रहे. 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जगदलपुर सीट से जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने. अरुण साव के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद दिसंबर 2023 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया. राजनीति में आने से पहले वह वकालत करते थे और रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की थी.