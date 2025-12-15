Advertisement
Zee UP-Uttarakhandझांसी

बुंदेलखंड में बढ़ता ठंड का कहर, कोहरे की चादर, ठंडी हवाओं से कांपेंगे झांसी-बांदा समेत कई जिले!

बुंदेलखंड में ठंड अब पूरे शबाब पर है. बीते रविवार को चली ठंडी पछुआ हवाओं ने गलन और ठिठुरन बढ़ा दी. सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को सर्दी का तीखा एहसास हो रहा है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:30 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bundelkhand Weather: बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्दी लगातार जोर पकड़ रही है. सुबह और देर रात ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर जैसे हालात बन रहे हैं. आने वाले दिनों में कोहरे का असर भी बढ़ने की संभावना है, जिससे दैनिक जनजीवन और यातायात दोनों प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा झांसी-बांदा से लेकर चित्रकूट तक का मौसम.. 

झांसी में तापमान में गिरावट का अलर्ट
मंगलवार को झांसी में तापमान में पिछले दिनों की तुलना में गिरावट दर्ज की जा सकती है. सुबह के समय कोहरा या धुंध छाने की संभावना है, जबकि रात में ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ेगी. मौसम विभाग ने इसे लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.

बांदा में सुबह कोहरे के आसार
16 दिसंबर को बांदा में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री रहने की संभावना है. आर्द्रता अधिक होने के कारण सुबह तड़के कोहरा या धुंध छा सकती है. इससे सुबह की ठंड और बढ़ेगी, हालांकि दिन में मौसम सामान्य रह सकता है.

चित्रकूट में धुंध से बढ़ेगी ठिठुरन
चित्रकूट में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. करीब 80 प्रतिशत आर्द्रता के कारण सुबह धुंध और हल्का कोहरा छा सकता है. इससे ठिठुरन बढ़ेगी और सुबह के समय लोगों को खास सतर्कता बरतनी होगी.

जालौन और ललितपुर में साफ मौसम, ठंडी सुबह
जालौन में 25 डिग्री अधिकतम और 11 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है. वहीं ललितपुर में भी मौसम साफ रहेगा. दिन में धूप राहत देगी, लेकिन सुबह और रात में ठंड का असर बना रहेगा, जिससे गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होगी.

महोबा में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा
महोबा में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री तक जा सकता है, जो कड़ाके की ठंड का संकेत है. अधिक आर्द्रता के कारण घना कोहरा छाने की संभावना है. दृश्यता कम रहने से वाहन चालकों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

कैसा रहेगा कल यूपी का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अगले कई दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा.  प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. वहीं प्रदेश के अन्य 38 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन दिनों कोहरे की वजह से कई सड़क दुर्घटना भी हो गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सुबह के समय यात्रा से बचने की सलाह दी है. 

