बुंदेलखंड में चुभने लगी धूप, चित्रकूट-झांसी में बढ़ी बेचैनी, बुधवार को और सताएगी गर्मी!

Bundelkhand Weather Today: बुंदेलखंड में इस बार मौसम ने होली से पहले ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही अप्रैल जैसी गर्मी का अहसास हो रहा है. सुबह और शाम की हल्की ठंडक थोड़ी राहत जरूर दे रही है, लेकिन दोपहर की चुभती धूप लोगों को पसीना छुड़ा रही है. खेतों में काम कर रहे किसान हों या बाजार में खरीदारी करने निकले लोग हर कोई तेज धूप से बचने की कोशिश करता नजर आ रहा है.

महोबा में तेज धूप का दबाव

महोबा में मंगलवार को तापमान 31°/17° तक पहुंच गया, जिससे दोपहर में गर्मी अधिक महसूस की गई. आर्द्रता 62 से 33 प्रतिशत के बीच रही, जिसने मौसम को शुष्क बना दिया. 25 फरवरी को अधिकतम तापमान 32° और न्यूनतम 17° रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और धूप का असर दिनभर बना रहेगा.

बांदा में दोपहर की बढ़ती तपिश

बांदा में तापमान 28°/15° दर्ज किया गया, लेकिन दोपहर की तेज धूप के कारण गर्मी ज्यादा महसूस हुई. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही, जिससे सुबह हल्की नमी रही लेकिन दिन में उमस कम हो गई. 25 फरवरी को तापमान 29°/16° रहने का अनुमान है. आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है.

हमीरपुर में हल्की गिरावट के संकेत

हमीरपुर में मंगलवार को तापमान 29°/13° के बीच रहा. सुबह हल्की ठंडक रही, लेकिन दोपहर में धूप ने गर्मी का एहसास कराया. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत दर्ज की गई. बुधवार को तापमान 28°/13° के आसपास रह सकता है. मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान लगभग समान स्तर पर बना रहने की संभावना है.

ललितपुर में बढ़ती गर्मी का असर

ललितपुर में मंगलवार को तापमान 30°/17° दर्ज किया गया. हल्के बादल दिखाई दिए, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं रही. दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर साफ महसूस हुआ. 25 फरवरी को अधिकतम तापमान 31° और न्यूनतम 16° रहने का अनुमान है. आर्द्रता 46 से 26 प्रतिशत के बीच रह सकती है.

जालौन में तपिश का इजाफा

जालौन में तापमान 30°/16° दर्ज किया गया और दोपहर में धूप का असर अधिक दिखाई दिया. आर्द्रता 53 से 31 प्रतिशत के बीच रही, जिससे मौसम शुष्क बना रहा. 25 फरवरी को तापमान 31°/16° तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने दिन में हल्की गर्मी बढ़ने के संकेत दिए हैं और आसमान साफ रहने का अनुमान है.

चित्रकूट में स्थिर लेकिन गर्म मौसम

चित्रकूट में मंगलवार को तापमान 29°/15° दर्ज किया गया. सुबह-शाम हल्की ठंडक रही, लेकिन दिन में तेज धूप ने गर्मी का असर बढ़ा दिया. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही. 25 फरवरी को तापमान 30°/16° रहने की संभावना है. आसमान साफ रहेगा और पिछले दिन की तुलना में तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

झांसी में हल्की बढ़ोतरी के आसार

झांसी में मंगलवार को तापमान 30°/15° दर्ज किया गया. दिन में हल्की गर्मी महसूस हुई, जबकि सुबह और शाम का मौसम सुहावना बना रहा. बुधवार को अधिकतम तापमान 31° और न्यूनतम 16° रहने की संभावना है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है और आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान जताया गया है.