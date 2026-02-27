होली से पहले ही तपने लगा बुंदेलखंड, फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी का अहसास

Bundelkhand Weather Today: होली से पहले ही बुंदेलखंड में मौसम ने करवट ले ली है. फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही है. सुबह और शाम की हल्की ठंडक थोड़ी राहत जरूर दे रही है, लेकिन दोपहर की चुभती धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है.
Trending Photos
Bundelkhand Weather Today: होली अभी आई भी नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में मौसम ने पहले ही रंग बदल लिया है. फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही अप्रैल जैसी तपिश महसूस की जा रही है. सुबह और शाम की हल्की ठंडक भले ही कुछ राहत दे रही हो, लेकिन दोपहर की चुभती धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है. खेतों में काम कर रहे किसान हों या बाजार में खरीदारी करने निकले लोग हर कोई सिर पर गमछा, चेहरे पर कपड़ा और छांव की तलाश में नजर आ रहा है.
महोबा में तेज धूप का दबाव
महोबा में शुक्रवार को तापमान 31°/17° तक पहुंच गया. दोपहर के समय गर्मी अधिक महसूस की गई. आर्द्रता 62 से 33 प्रतिशत के बीच रहने से मौसम शुष्क बना रहा. 28 फरवरी को अधिकतम तापमान 32° और न्यूनतम 17° रहने का अनुमान है. आसमान साफ रहेगा और दिनभर तेज धूप का असर बना रहेगा.
बांदा में बढ़ती तपिश
बांदा में 27 फरवरी को तापमान 28°/15° दर्ज किया गया, लेकिन दोपहर की तेज धूप के कारण गर्मी ज्यादा महसूस हुई. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रही. 28 फरवरी को तापमान 29°/16° रहने की संभावना है. मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप लोगों को परेशान कर सकती है.
हमीरपुर में हल्की गिरावट के संकेत
हमीरपुर में शुक्रवार को तापमान 29°/13° रहा. सुबह हल्की ठंडक और दोपहर में गर्मी का असर देखने को मिला. शनिवार को तापमान 28°/13° के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम मुख्यतः साफ रहेगा.
ललितपुर में बढ़ती गर्मी
ललितपुर में तापमान 30°/17° दर्ज किया गया. हल्के बादल दिखे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं रही. 28 फरवरी को अधिकतम तापमान 31° और न्यूनतम 16° रहने का अनुमान है. आर्द्रता 46 से 26 प्रतिशत के बीच रह सकती है.
जालौन में तपिश का इजाफा
जालौन में तापमान 30°/16° दर्ज किया गया. आर्द्रता 53 से 31 प्रतिशत के बीच रही, जिससे मौसम शुष्क बना रहा. 28 फरवरी को तापमान 31°/16° तक पहुंच सकता है. दिन में हल्की गर्मी और बढ़ने के संकेत हैं.
चित्रकूट में स्थिर लेकिन गर्म मौसम
चित्रकूट में शुक्रवार को तापमान 29°/15° रहा. सुबह-शाम हल्की ठंडक रही, लेकिन दिन में धूप ने गर्मी बढ़ा दी. 28 फरवरी को तापमान 30°/16° रहने की संभावना है.
झांसी में हल्की बढ़ोतरी के आसार
झांसी में तापमान 30°/15° दर्ज किया गया. शनिवार को अधिकतम 31° और न्यूनतम 16° रहने का अनुमान है. आर्द्रता 80 से 60 प्रतिशत के बीच रह सकती है और आसमान साफ रहेगा.
किसानों और आमजन के लिए सलाह
मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं हैं. ऐसे में किसानों को सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत है. दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और धूप से बचाव के उपाय अपनाएं. होली से पहले बढ़ती गर्मी ने संकेत दे दिए हैं कि इस बार मार्च में तापमान और तेजी से चढ़ सकता है.