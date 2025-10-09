दीपावली से पहले जालौन को बड़ा तोहफा, सीएम योगी ने दी 1850 करोड़ की सौगात

Jalaun News/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर 3.30 बजे जालौन पहुंचे और यहां मिशन शक्ति, कृषि यंत्र, एंटी रोमियो स्क्वाड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए अनुदान की राशि प्रदान की. मुख्यमंत्री ने 1850 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. अलग-अलग विभागों के स्टालों का निरीक्षण भी किया और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया.

झांसी से जनसभा और परियोजना लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री उरई पहुंचे, जहां मंच पर उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूल चंद्र निरंजन, कालपी के बागी विधायक विनोद चतुर्वेदी, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. धनश्याम अनुरागी और जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित मौजूद थे.

उरई-जालौन के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 21 साल बाद मुख्यमंत्री की जनसभा का आयोजन हुआ. इससे पहले 2004 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसी स्टेडियम में जनसभा कर उरई को राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी. तब से अब तक यह पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने इस स्टेडियम में जनसभा की.

