/सीएम योगी ने बांदा को दीं 710 करोड़ की सौगात, विपक्ष पर बोला तीखा हमला, कहा- कुछ लोगों का मकसद सनातन को अपमानित करना

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बांदा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा दौरे के दौरान 710 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था और बुंदेलखंड में हुए बदलावों को प्रमुखता से रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसी सोच के साथ प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है.
बुंदेलखंड की तस्वीर बदली, पलायन और प्यास से मिली राहत'
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बुंदेलखंड की पहचान पलायन, पेयजल संकट और पिछड़ेपन से जुड़ी हुई थी. उनके अनुसार, सड़क, सिंचाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. उन्होंने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, सिंचाई परियोजनाओं को गति मिली है और विकास की नई संभावनाएं बनी हैं.
कानून-व्यवस्था पर सरकार का सख्त संदेश
जनसभा में मुख्यमंत्री ने अपराध और माफिया के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि पहले खनन, भूमि और वन माफिया के साथ-साथ डकैतों का प्रभाव क्षेत्र में देखने को मिलता था, जिससे आम नागरिक और किसान असुरक्षित महसूस करते थे. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपराध और गुंडागर्दी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और बेटियों, व्यापारियों तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
विरासत, मंदिरों के विकास और विपक्ष पर हमला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक स्थलों के विकास का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर काम कर रही है. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल हिंदू परंपरा और सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं करते तथा मंदिरों के विकास कार्यों का विरोध करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर उनकी सरकार की प्राथमिकताएं पूर्ववर्ती सरकारों से अलग हैं.
डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने मुफ्त राशन, आवास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है.