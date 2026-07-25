जालौन में CM योगी की बड़ी सौगात! ₹1275 करोड़ की 374 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास, विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करती थीं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि अब कोई भी गुंडा या माफिया महिलाओं और बेटियों की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसके लिए जेल या कड़ी सजा तय है. उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार से भेजा गया पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन आज डबल इंजन सरकार में पेंशन सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक क्लिक के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है. व्यापारी भी आज बिना किसी भय के अपना कारोबार कर रहे हैं और सुरक्षित घर लौटते हैं.