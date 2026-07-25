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जालौन में CM योगी की बड़ी सौगात! ₹1275 करोड़ की 374 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास, विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में ₹1275 करोड़ की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. कार्यक्रम में लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया और विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 25, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:28 PM IST
जालौन में CM योगी की बड़ी सौगात! ₹1275 करोड़ की 374 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास, विपक्ष पर साधा निशाना
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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