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सपा के लिए सैफई और कांग्रेस के लिए दिल्ली ही परिवार... ललितपुर पहुंचे सीएम योगी, बुंदेलखंड को दी ₹1800 करोड़ की बड़ी सौगात

Lalitpur news:सीएम योगी शनिवार को ललितपुर पहुंचे. यहां 1800 करोड़ रुपये की सौगात दी. इस दौरान पिछली सरकारों को निशाने पर भी लिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 20, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:49 PM IST
सपा के लिए सैफई और कांग्रेस के लिए दिल्ली ही परिवार... ललितपुर पहुंचे सीएम योगी, बुंदेलखंड को दी ₹1800 करोड़ की बड़ी सौगात
Image Credit: CM Yogi Adityanath

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