/सपा के लिए सैफई और कांग्रेस के लिए दिल्ली ही परिवार... ललितपुर पहुंचे सीएम योगी, बुंदेलखंड को दी ₹1800 करोड़ की बड़ी सौगात

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अमित सोनी/ललितपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को ललितपुर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने ललितपुर जिले को करीब 1800 करोड़ रुपये की सौगात दी. कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ललितपुर पहुंचकर सबसे पहले तुवन मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने मंदिर के दर्शन करने के बाद तुवन मंदिर प्रांगण में आयोजित जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुए.
पूर्व की सरकारों ने बुंदेलखंड की जनता को ठगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में बुंदेलखंड माफियाओं के चंगुल में था. पूर्व में भूमाफिया, वन माफिया इसका शोषण कर रहे थे. बेरोजगारी और पलायन यहां की पहचान थी, लेकिन आज बुंदेलखंड विकास कर रहा है. उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर में विकसित किया जा रहा है.
मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली
इतना ही नहीं जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है. उन्होंने कहा कि ललितपुर में जितना विकास डबल इंजन की सरकार ने किया है, उतना कभी नहीं हुआ. पूर्व में बुंदेलखंड की महिलाओं को सिर पर मटका रखकर पानी के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज हर घर जल योजना ने यहां की इस समस्या को दूर किया है. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यहां की जनता का विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारा है. समाजवादी पार्टी के लिए सैफई ही परिवार था. वह सैफई से बाहर नहीं निकल सकते. वहीं, कांग्रेस के लिए दिल्ली का परिवार ही देश था.
'बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ'
सीएम योगी ने कहा कि सपा काल में बीमारू राज्य के रूप में प्रदेश की पहचान होती थी. पूर्व की सरकार के चलते बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ. आप लोगों को ठगा गया. आज यूपी में विकास हो रहे हैं. अब ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है. उन्होंने कहा कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हब के रूप में बुंदेलखंड को भी विकसित करेंगे. यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. यहीं पर रोजगार मिलेगा.