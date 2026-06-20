/सपा के लिए सैफई और कांग्रेस के लिए दिल्ली ही परिवार... ललितपुर पहुंचे सीएम योगी, बुंदेलखंड को दी ₹1800 करोड़ की बड़ी सौगात

मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली

इतना ही नहीं जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है. उन्होंने कहा कि ललितपुर में जितना विकास डबल इंजन की सरकार ने किया है, उतना कभी नहीं हुआ. पूर्व में बुंदेलखंड की महिलाओं को सिर पर मटका रखकर पानी के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज हर घर जल योजना ने यहां की इस समस्या को दूर किया है. इस दौरान सीएम योगी ने कहा​ कि यहां की जनता का विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारा है. समाजवादी पार्टी के लिए सैफई ही परिवार था. वह सैफई से बाहर नहीं निकल सकते. वहीं, कांग्रेस के लिए दिल्ली का परिवार ही देश था.