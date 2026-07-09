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सीएम योगी का सपा-कांग्रेस पर तीखा प्रहार, गिनाए विकास के काम, हमने बदली बुंदेलखंड की तस्वीर

Banda News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फिर निशाने पर रखते हुए इन सरकारों के कार्यों का अंतर बताया. इशारों-इशारों में उन्होंने कहा कि कुछ लोग विरासत को अपमानित करते हैं.

Source:ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
Published: Jul 09, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:43 PM IST
सीएम योगी का सपा-कांग्रेस पर तीखा प्रहार, गिनाए विकास के काम, हमने बदली बुंदेलखंड की तस्वीर

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Jyoti Kumari

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