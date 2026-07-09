सीएम योगी का सपा-कांग्रेस पर तीखा प्रहार, गिनाए विकास के काम, हमने बदली बुंदेलखंड की तस्वीर

कभी डकैतों व माफिया का था आतंक, आज प्रगति देखकर होती है प्रसन्नता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड की दुर्दशा के दौर को भी बयां किया. बताया कि सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि पहला दौरा बुंदेलखंड का हो और वहां के लिए कुछ किया जाए. नौ- साढ़े 9 साल पहले जब आया तो देखा कि पिछड़ापन यहां का पर्याय था. पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी. खनन, लैंड, सैंड, वन, भूमाफिया व डकैतों का ऐसा आतंक था, जिससे किसान भी खेत में जाने से डरता था. पाठा का यह क्षेत्र डकैतों के लिए फिरौती व वसूली का माध्यम बन गया था. कनेक्टिविटी, सिंचाई, पेयजल, सुरक्षा, रोजगार नहीं था. थाने में एफआईआर तक नहीं होती थी. बुंदेलखंड अस्तित्व के लिए जूझ रहा था परंतु अब बुंदेलखंड की प्रगति को देखकर अंतःकरण से प्रसन्नता होती है. हर किसी को 9 वर्ष पहले और आज के बांदा में परिवर्तन दिखेगा. उन्होंने आश्वस्त किया कि विकास व विरासत के संरक्षण के लिए शासन के संज्ञान में जो भी प्रोजेक्ट आएगा, उसे लागू कर बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाएंगे.