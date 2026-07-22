CM योगी 25 जुलाई को आएंगे जालौन, 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

प्रशासन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंडल और जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय मोड में आ गया है. हाल ही में मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, डीआईजी आकाश कुलहरि और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. अधिकारियों ने नवीन गल्ला मंडी पहुंचकर मंच, जनसभा स्थल, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री के आने-जाने के रास्ते, रूट डायवर्जन, वीआईपी आवागमन और आम जनता के लिए प्रवेश तथा निकासी मार्गों की भी पूरी समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को समय रहते अपनी सभी तैयारियां पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं.