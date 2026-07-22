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CM योगी 25 जुलाई को आएंगे जालौन, 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

Jalaun News: योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को जालौन जिले के दौरे पर आ रहे हैं. उनके इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 22, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:42 PM IST
CM योगी 25 जुलाई को आएंगे जालौन, 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

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