CM योगी 25 जुलाई को आएंगे जालौन, 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

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जालौन न्यूज/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को जालौन जिले के दौरे पर आ रहे हैं. उनके इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री के इस दौरे से जिले के विकास को एक नई गति मिलने की पूरी उम्मीद है.
1200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात
अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जालौन जिले को लगभग 1200 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का तोहफा देंगे. इसमें कई पूरी हो चुकी विकास योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, वहीं कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा. इन योजनाओं के शुरू होने से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्रों में सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा.
उरई के नए तहसील भवन का उद्घाटन
मुख्यमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम का सबसे मुख्य आकर्षण लंबे समय से प्रतीक्षित नई तहसील उरई भवन का उद्घाटन होगा. इस नए भवन के शुरू हो जाने से क्षेत्र के आम लोगों को बहुत बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकेंगी. तहसील से जुड़े कार्यों को करवाने के लिए अब लोगों को एक अधिक व्यवस्थित और आधुनिक व्यवस्था का लाभ मिलेगा.
कालपी रोड गल्ला मंडी में होगी विशाल जनसभा
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कालपी रोड पर स्थित नवीन गल्ला मंडी परिसर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान वे जिले के लोगों को विकास कार्यों की जानकारी देंगे. इस कार्यक्रम में जिले के सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में आम जनता के शामिल होने की पूरी संभावना है.
प्रशासन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंडल और जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय मोड में आ गया है. हाल ही में मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, डीआईजी आकाश कुलहरि और जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. अधिकारियों ने नवीन गल्ला मंडी पहुंचकर मंच, जनसभा स्थल, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री के आने-जाने के रास्ते, रूट डायवर्जन, वीआईपी आवागमन और आम जनता के लिए प्रवेश तथा निकासी मार्गों की भी पूरी समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को समय रहते अपनी सभी तैयारियां पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
यातायात और सुरक्षा व्यवस्था
पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री के दौरे के समय यातायात सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए एक विशेष रूट प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.